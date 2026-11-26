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Joane Gadou'nun, Arsenal karşısındaki etkileyici performansından önce de BVB'de bazı büyük kulüplerin ilgisini çektiği belirtiliyor.

Bild'in haberine göre Arsenal, Liverpool ve Manchester United, 19 yaşındaki stoperi takip ediyor. Ancak bu durum, sarı-siyahlılarda paniğe ya da endişeye yol açmıyor. Gadou'nun kulüple 2031'e kadar süren uzun vadeli bir sözleşmesi var ve sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor. Dortmund'da hiç kimsenin 80 milyon euronun altında bir satışa sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Fransız oyuncuya yönelik ilgi, salı günü Londra'da Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği müthiş performansın ardından azalmış olmasa gerek. Gadou savunmada kusursuz bir oyun ortaya koydu ve etkileyici bir bireysel hamleyle Maxi Beier'in beraberlik golünü hazırladı.

Adı geçen İngiliz kulüplerinin yanı sıra Gadou'nun eski kulübü Paris Saint-Germain de transfer yarışına katılabilir. Gadou, altyapısında yetiştiği Paris Saint-Germain'den, A takımda yeterli fırsat bulamadığı için 10 milyon euro karşılığında RB Salzburg'a gönderilmişti.

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Gadou'nun BVB'de sunduğu özelliklerin bütünü etkileyici

Avusturya'dan Dortmund'a yaklaşık 20 milyon euroya transfer olan Gadou, BVB'deki ilk sezonunda güçlü bir performans sergiliyor. Teknik direktör Niko Kovac'ın üçlü savunmasında Waldemar Anton ve Nico Schlotterbeck ile birlikte ilk tercih konumunda.

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Genç savunmacının sahip olduğu özelliklerin bütünü etkileyici. 1,95 metrelik boyuyla olağanüstü bir fiziğe sahip olan Gadou, bire bir mücadelelerde tavizsiz, agresif ve inatçı. Üstelik şaşırtıcı derecede hızlı: Saatte 36,55 kilometrelik hızıyla şu anda Bundesliga'nın en hızlı üçüncü oyuncusu. "Tam bir canavar", diyen golcü Beier, Arsenal deplasmanındaki 1-1'lik maçın ardından durumu özetledi.

Kovac'ın, Gadou'nun gelişimiyle bire bir ilgilendiği de belirtiliyor. Sportif direktör Ole Book da kısa süre önce buna işaret etti: "Son haftalarda gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Neredeyse her hafta oyunundaki bir yönü geliştiriyor. Teknik ekip onunla gerçekten çok titiz çalışıyor. Sürekli toplantılar ve analizler yapılıyor. Bence kaydettiği ilerleme haftadan haftaya görülüyor."

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Bireysel çalışmaların pozisyon almayı ve kafa vuruşlarını kapsadığı belirtiliyor. Özellikle hava toplarındaki tekniğini hâlâ geliştirmesi gerekiyor.