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Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Arsenal, şampiyonluk sezonundan daha güçlü bir başlangıç yaptı

Arsenal - Everton
Arsenal
Everton
Premier Lig
İngiltere

Manchester City ile çetin bir mücadele

Arsenal, geçen sezonu şampiyonlukla tamamladığı Premier Lig'e kıyasla bu sezon daha güçlü bir başlangıç yaptı. Londra ekibi, Premier Lig'in sekizinci hafta mücadelesi kapsamında cumartesi günü konuğu Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Arsenal, Everton karşısında niyetini erkenden ortaya koydu ve Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında savunmacısı Ezri Konsa ile açılış golünü kaydetti. Ardından Gabriel Magalhaes, 68. dakikada ikinci golü ekleyerek skoru 2-0'a taşıdı.

CBS Sport istatistiklerine göre Arsenal, bu sezon sekiz hafta geçtikten sonra (21) puanla, geçen sezonun aynı aşamasında topladığı (19) puana kıyasla daha fazla puan elde etti. Söz konusu sezonu Arsenal, Premier Lig şampiyonluğuyla tamamlamıştı.

Puan hanesindeki bu ilerlemeye rağmen Arsenal, averajla zirvede yer alan Manchester City ile eşit puanda olup ikinci sırada bulunmaya devam ediyor.

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