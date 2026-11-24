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Arsenal, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında salı günü Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz devinin bu turnuvadaki ikinci beraberliği oldu. Arsenal'in ayrıca üç galibiyeti bulunuyor.

Mikel Arteta, Viktor Gyökeres'e bir kez daha şans verdi. İsveçli forvet, bu güvenin karşılığını henüz 10. dakikada verdi. Noni Madueke'nin pasıyla buluşan Gyökeres, çok sert bir vuruşla topu Dortmund kalesinin üst bölümünden ağlara gönderdi.

Arsenal baskısını sürdürdü. Christos Tzolis'in sert şutunu kaleci Gregor Kobel kurtarırken, dönen topa Madueke'nin yaptığı vuruşu Dortmundlu bir savunmacı çizgiden çıkardı.

İlk yarıda ev sahibi takımın belirgin üstünlüğü vardı. Declan Rice'ın şutu az farkla üstten dışarı çıkınca Arsenal bir fırsatı daha kaçırdı. Kuzey Londra'da açıkça zorlanan Dortmund ise devre arasını dört gözle bekliyordu.

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Soyunma odasından güçlü dönen konuk ekip, 55. dakikada eşitliği sağladı. İyi gelişen bir atağın ardından Maximilian Beier topu sağ alt köşeye gönderdi. Almanya'dan gelen taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

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Arsenal yeniden öne geçmek istedi ancak Piero Hincapié'nin uygun pozisyondaki girişimini Kobel engelledi. İkinci yarıda cesur oynayan Dortmund, Jobe Bellingham ile skoru 1-2'ye bile getirdi. Ancak Alman ekibinin ikinci golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Emirates Stadyumu'nda son bölümde heyecan sürdü. Gyökeres, 75. dakikada yaptığı kafa vuruşunda topu dışarı gönderdi. Forvet, maçın bitimine kısa süre kala yerini Mikel Merino'ya bıraktı.

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Soğuk Londra'da son dakikalarda galibiyet golü gelmedi. Arsenal, Premier Lig'de Newcastle United ile 2-2 berabere kalmasından üç gün sonra yine puan kaybetti.