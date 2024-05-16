İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in, Real Madrid'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Güler'i istediği ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig'de ikinci sırada bulunan Arsenal, şampiyonluk umutlarını son haftaya kadar taşısa da ipleri elinde tutmayı başaramadı.

Londra kulübü, ligde son haftaya 86 puanla ikinci sırada girdi. Lider Manchester City'nin ise 88 puanı bulunuyor.

Pazar akşamı şampiyon belli oluyor

Arsenal, pazar akşamı saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada Everton'ı konuk edecek. Manchester City ise Etihad Stadı'nda West Ham United'ı ağırlayacak.

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City, West Ham'ı mağlup ettiği takdirde şampiyonluğa ulaşacak. Ancak City puan kaybederse, Arsenal'in kazanması halinde Mikel Arteta'nın öğrencileri şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Arda Güler sürprizi

Öte yandan Arsenal ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fichajes'te yer alan habere göre Premier Lig devi, Arda Güler'in peşine düştü.

İngiliz kulübünü, Real Madrid'in Türk yıldızı için 45 milyon euroluk bir transfer teklifi yaptığı bildirildi.

Söz konusu haberde Madrid'in, bu dev teklifi reddettiği aktarıldı.