Arsenal, Premier Lig'de 19 yıllık kulüp rekorunu kırdı

Arsenal, Burnley'yi 5-0 mağlup ettikleri maçta Premier Lig'de 19 yıllık kulüp rekorunu kırdı.

Arsenal, Burnley'yi 5-0 mağlup etti

Bu sezon duran toplardan 24. golünü kaydetti

Bu bir rekor

NE OLDU? Arsenal, Burnley'ye konuk olduğu maçtan Odegaard, Saka, Trossard ve Havertz'in golleriyle 5-0 galip ayrıldı. Ancak Mikel Arteta'nın ekibini sevindiren yalnızca bu sonuç değildi. Kuzey Londra ekibi aynı zamanda kulübün 19 yıllık Premier Lig rekorunu kırdı.

BÜYÜK RESİM: OPTA'nın verilerine göre, Mikel Arteta'nın ekibi bu sezon duran toplardan 24 gol kaydetti ve bir Premier Lig sezonunda duran toplardan en fazla gole imza attığı sezonu yaşıyor. (2004-2005 sezonundan bu yana)

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Arsenal, 2004/05 sezonunda duran toplardan 23 gol atmıştı ve o sezonu Chelsea'nin ardından ikinci sırada tamamlamıştı. Ayrıca Arsenal bu sezon penaltılarda yüzde 100'lük bir başarı oranına sahip. Sekiz penaltı vuruşunun tamamından faydalandılar.

SIRADA NE VAR? Arsenal, lig lideri Liverpool'dan iki puan eksiğiyle Premier Lig puan tablosunun ikinci sırasında yer alırken bir sonraki maçını 21 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya karşı oynayacak.