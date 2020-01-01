Arsenal, Pablo Mari transferinde sona geldi

Pablo Mari, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Arsenal ile anlaşmaya vardı.

, İspanyol savunmacı Pablo Mari'nin transferi konusunda kulübü Flamengo ile anlaşmaya vardı.

Mari, geçtiğimiz hafta sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gelmiş ancak kulüpler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası 'ya geri dönmüştü.

Oyuncunun transferi konusunda görüşmelere devam eden Arsenal, Flamengo ile el sıkıştı. Oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşan Londra ekibi, yaz transfer döneminde ise 26 yaşındaki futbolcuya kalıcı bir mukavele önerecek.

Geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 22 karşılaşmaya çıkan Mari, 2 gol kaydederken 1 asist yaptı.