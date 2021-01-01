Arsenal, Mohamed Elneny için kararını verdi
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'i yeniden kiralamak için girişimde bulunacağı iddia edilmişti. Ancak Arsenal, Arteta'nın övgülerini kazanan Mısırlı yıldızı bir başka kulübe gönderme niyetinde değil.
Football London'da yer alan haber göre; Premier Lig'i yukarılarda bitirmek ve Avrupa Ligi'ndeki iddiasını sürdürmek isteyen Arsenal, Mohamed Elneny'i ara transfer döneminde kiralamayacak.
Geçtiğimiz aylarda Arsenal Menajeri Mikel Arteta, 28 yaşındaki oyuncu için, "Onun enerjisi, çalışkanlığı ve bireysellik düşünmeyen bir takım oyuncusu olması beni etkilemeye devam ediyor. Zaten onunla birlikte de oynadım. o yüzden onu iyi tanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İngiliz ekibinde gösterdiği performansla kendine yer bulan Mohamed Elneny, Arsenal ile toplamda çıktığı 19 maçın 17'sinde ilk onbirde başladı.