Arsenal'ın hocası Arteta, çok istediği İngiliz yıldıza astronomik bir ücret karşılığında sahip oluyor.

NE OLDU? Sky Sports'a göre, İngiliz oyuncu, olası bonuslar da dahil olmak üzere Arsenal'e 120 milyon £'a (157 milyon $) mal olacak olan Emirates'e transferini tamamlamaya oldukça hazır görünüyor.

West Ham, işlemlerin tamamlanmasındaki gecikmeden dolayı daha fazla sabırsızlanmaya başladı, ancak destansı transferin nihayet sona ermesi bekleniyor.

BÜYÜK RESİM: Gecikme, Arsenal'in avukatlarının sözleşmeyi hazırlamak için zaman ayırmasından kaynaklandı. Hammers, transfer ücretini kabul ettikten sonra evrakları imzalamaya hevesliydi ve şimdi anlaşma nihayet gün ışığına çıkacak.

Ve Arsenal, Premier Lig'in en flaş oyuncularından birisini kadrosuna katarak Arteta'nın prensini tam 157 milyon Dolar'a bitirecek.

VE DAHA FAZLASI: Rice sağlık kontrolünden geçti ve Portekiz'de tatil yapmasına rağmen, Emirates'teki yeni takım arkadaşlarına katıldı.

Takım arkadaşlarına katılıp kondisyonunu en yüksek seviyeye çekmek için çalışmalarına şimdiden başladı.

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SIRADA NE VAR? Transfer, Cuma günü resmileştirilirse, Rice muhtemelen sezon öncesi kampı için Arsenal takımıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacak.