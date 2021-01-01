ÖZEL | Arsenal, Mesut Özil'in yerine Martin Odegaard'ı getiriyor

Mesut Özil ile yol ayrımına giden Arsenal, Real Madrid'in Norveçli oyuncusu Martin Odegaard'ı kiralamak üzere.

Mesut Özil ile yol ayrımına giden , 'in Norveçli oyuncusu Martin Odegaard'ı kiralamak istiyor.

Goal'ün haberine göre; Arsenal, 22 yaşındaki 10 numarayı Emirates'e getirmeye çok yakın.

Son olarak 'dan kaleci Matthew Ryan'ı sezon sonuna kadar kiralayan Arsenal, Martin Odegaard'a da önümüzdeki günlerde imza attırmayı umuyor.

Daha fazla takım

Bu sezon Real Madrid ile toplamda 9 maça çıkan Norveçli oyuncu, 'da 3 maçta ilk 11'de başladı.