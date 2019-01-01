Arsenal, Martinelli ile anlaşmaya çok yakın
İngiltere’nin güçlü ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki sezon için başladığı transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Arsenal, Brezilya temsilcisi Ituano’nun 17 yaşındaki hücum oyuncusu Gabriel Marinelli için kulübüyle görüşmelere başladı.
İtalyan pasaportuna sahip olan Martinelli’nin çalışma izni almasına gerek olmaması, oyuncunun yaz aylarında Arsenal kadrosuna katılma ihtimalini güçlendiriyor.
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Brezilya’nın parlayan genç oyuncuları arasında bulunan Martinelli, Paulista Ligi’nde en iyi yeni gelen oyuncu seçilmeyi başarmıştı.
Bu transferin arkasındaki isim olarak bilinen Arsenal gözlemci ekibinden Francis Cagigao, oyuncuyu bizzat izlemek adına Brezilya’ya gitmeye karar verdi.
2019’da Paulista Ligi’nde çıktığı 14 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Martinelli için Arsenal’ın 6 milyon pound ödemesi bekleniyor.