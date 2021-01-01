Arsenal, Martin Odegaard'ın kalıcı olarak transfer edecek

Kadrosunu büyük yıldızlarla takviye etmeye hazırlanan Real Madrid, bu transfere kaynak oluşturmak için Martin Odegaard'ı satmayı düşünüyor.

La Liga'da Atletico Madrid ve Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, başkan Florentino Perez'in seçim kararı almasıyla hareketli günler yaşarken, transfer iddiaları da dinmiyor.

Bu yaz kadrosunu Erling Haaland veya Kylian Mbappe'den biriyle güçlendirmek isteyen Real Madrid, kaynak arayışlarına başladı.

Odegaard satılıyor

Her iki oyuncunun da maliyetinin 150 milyon euroyu aşacak olması nedeniyle bu transferlere kaynak oluşturmak için satış yapması gereken Real Madrid, devre arasında Arsenal'e kiraladığı Maartin Odegaard'ı satış listesine koydu.

İngiliz basınından The Times, Arsenal'ın Odegaard'ın bonservisini 35 milyon sterlin karşılığında alma kararı aldığını öne sürdü.

Ocak ayından bu yana Londra ekibinde görev yapan ve forma giydiği 12 maçta 2 gol atan Norveçli orta saha oyuncusu da kariyerini Arsenal'de sürdürmeye sıcak bakıyor.

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın gözüne bir türlü giremeyen Odegaard, sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamamıştı.

Sürekli kiralandı

Geleceğin en büyük yıldızlarından biri olması beklentisiyle 2015 yılında henüz 17 yaşındayken Norveç takımı Strømsgodset'ten transfer edilen Odegaard, daha önce kiralık olarak Heerenveen, Vitesse ve Real Sociedad formaları giyse de Real Madrid'de düzenli forma giyen bir oyuncu olmayı bir türlü başaramamıştı.