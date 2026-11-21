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Arsenal, İngiltere şampiyonluğu yarışında puan kaybetti. Londralı lider, Newcastle United karşısında maça iyi başladı ancak St. James' Park'ta aldığı 2-2'lik beraberliğe sonunda sevinmek zorunda kaldı.

Konuk ekip maça etkili başladı ve Noni Madueke'nin altıncı dakikada direğe takılmasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Arsenal giderek üstünlüğünü artırırken Newcastle geçmişi nedeniyle ıslıklanan Bruno Guimarães'in şutu az farkla dışarı gitti.

33. dakikada skor 0-1 oldu. Kai Havertz'in akıllıca ara pasında Eberechi Eze yakın mesafeden golü attı. Tek taraflı geçen ilk yarının son bölümünde Madueke, farkı ikiye çıkaracak iki fırsat yakaladı ancak ikisini de değerlendiremedi.

Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle devre arasında müdahale ederek üç değişiklik yaptı. Anthony Elanga oyuna girenler arasında yer alırken Sean Steur, ev sahibi ekipte soyunma odasında kalan isimlerdendi.

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The Magpies ikinci yarıda mücadele ederek maça döndü ve skoru eşitledi. Martin Ødegaard topu basit bir hatayla kaybetti; kısa süre sonra Harvey Barnes, David Raya'nın müdahale edemediği bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

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Newcastle baskısını artırdı ve ceza sahasındaki bir karambolün ardından skor tabelasında 2-1 bile göründü. Malick Thiaw yakın mesafeden topu ağlara gönderince St. James' Park coşkuyla ayağa kalktı. Pozisyon VAR tarafından incelendi ancak gol iptal edildi.

Kaleci David Raya'nın sakatlanarak oyundan çıkması Arsenal için bir başka aksilik oldu. Kenarda hayal kırıklığı yaşayan Mikel Arteta, Bruno ve Eze'yi kenara alıp Christos Tzolis ile Myles Lewis-Skelly'yi oyuna soktu.

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Arsenal toparlanmış göründü ve Madueke hızlı bir kontra atağın ardından skoru 2-2'ye getirdi. Lider ekip son bölümde baskı kurdu ancak galibiyet golünü bulamadı.

Son şampiyon Arsenal, Fulham ile 1-1 berabere kalan Manchester City'nin altı puan önünde bulunuyor. Arsenal gelecek hafta Enzo Maresca'nın takımını konuk edecek.