Arsenal - Manchester City FA Community Shield ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal - Manchester City: Maç detayları

Community Shield - Final 16 Ağu 2026 - 10:00 Principality Stadium

Arsenal - Manchester City maçı, 16 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 GMT ve 09.00 EST'de başlayacak.

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Maça genel bakış ve stat değişikliği

Premier League şampiyonu Arsenal, 2026 FA Community Shield'da FA Cup kazananı Manchester City ile karşı karşıya geliyor ve böylece İngiltere'nin üst düzey futbol takviminin resmi başlangıcı yapılıyor. Gelenekten dikkat çekici bir sapma olarak bu yılki maç, 74.500 seyirci kapasiteli Cardiff'teki Principality Stadyumu'nun açılır kapanır çatısı altında oynanacak ve Community Shield iki on yıl sonra ilk kez Galler'e geliyor. Sam Barrott'un yöneteceği bu karşılaşma, iki kulübe de erken bir kupa kazanma ve sezon öncesinde psikolojik üstünlük kurma fırsatı sunuyor.

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Arsenal: Şampiyonlar erken ivme peşinde

Mikel Arteta'nın Arsenal'i, taktik disiplin ve yoğun önde baskıyla tanımlanan etkileyici 2025/26 sezonunun ardından maça son Premier League şampiyonu olarak çıkıyor. Merkez orta sahada kaptan Martin Ødegaard ve Declan Rice'ın önderlik ettiği Arsenal, tüm hatlarda güçlü kadro devamlılığına sahip. Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli dinamik kanat oyunuyla katkı verirken, yeni hücum seçenekleri de sezon öncesi dönemde takıma entegre oluyor; Arsenal, şampiyonluk unvanını savunacağı sezona müzesine bir kupa daha ekleyerek başlamayı hedefliyor.

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Manchester City: Yeni bir dönem başlıyor

Manchester City için bu karşılaşma, Pep Guardiola'nın simgeleşen döneminin sona ermesinin ardından Etihad Stadyumu'nda görevi devralan teknik direktör Enzo Maresca'nın gelişiyle yeni bir bölümün başlangıcı anlamına geliyor. Maresca, topa sahip olmaya dayalı ve yüksek tempolu bir taktik sistem getiriyor; bu sistem seçkin bir rakibe karşı ilk resmi sınavını verecek.Erling Haaland, Phil Foden ve Rodri'nin yer aldığı dünya çapındaki çekirdek kadronun desteğiyle City, şampiyonluk iddiasını kanıtlamak ve yeni yönetimi altında ilk kupasını almak isteyecek.

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Arsenal'in sezon öncesi ilk dönemi

Arteta'nın ekibi yaz sezon öncesi programına temmuz sonlarında MK Dons karşısında aldığı rahat 3-0'lık galibiyetle başladı. Arsenal, bu ivmeyi ağustosa da taşıdı ve La Liga ekibi Girona'yı net bir şekilde 4-1 mağlup etti. Ardından Real Betis'e 3-1 kaybetti, daha sonra ise evinde Emirates Cup'ta Borussia Dortmund'a 3-2 yenildi. Arsenal, sezon öncesi hazırlıklarını 12 Ağustos'ta Serie A ekibi Como 1907 ile 1-1 berabere kalarak tamamladı ve penaltı atışlarında 4-3 kazanarak resmi maçlar öncesinde özgüven topladı.

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Manchester City'nin sezon öncesi yükselişi

Manchester City, teknik direktör Maresca yönetimindeki yaz turnesinin ardından olumlu bir havayla Cardiff'e geliyor. Maviler, ağustosu Inter Milan ile zorlu geçen 1-1'lik beraberlikle açtı. Ardından turnede ritmini hızla buldu; Team K League karşısında ikna edici bir 3-1'lik galibiyet aldı ve bunu 9 Ağustos'ta Atlético Madrid'e karşı gelen etkileyici 3-1'lik zafer izledi. Bu maçta forvet Omar Marmoush iki gol attı.

İkili rekabet karnesi ve öne çıkan son istatistikler

Bu iki devin son karşılaşmalarında üstün taraf Manchester City oldu. 2025/26 sezonunda City, Arsenal'e karşı iki önemli yerel mücadeleyi kazandı. Mart 2026'da Wembley'deki EFL Cup Finali'ni 2-0 kazandı, ardından nisanda Etihad Stadyumu'nda Premier League galibiyeti aldı.

Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmalarında City'nin üç galibiyetine karşılık Arsenal'in bir galibiyeti bulunuyor, bir maç da berabere bitti. Ancak Arsenal, 2023'te Community Shield'da City'yi penaltı atışlarıyla yenmişti; bu da bu iki rakip arasındaki tek maçlık büyük finallerin çoğu zaman çok ince farklarla belirlendiğini gösteriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Mikel Arteta, Community Shield öncesinde Arsenal için muhtemel ilk 11'i doğrulamadı. Bu aşamada herhangi bir sakatlık ya da ceza listelenmedi, ancak William Saliba'nın sakatlık nedeniyle yokluğu savunmada endişe yaratmayı sürdürüyor. Başlama vuruşuna yaklaştıkça güncellemeler eklenecek.

Enzo Maresca da benzer şekilde Manchester City için öngörülen bir ilk 11 açıklamadı. Deplasman ekibi için şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Doğrulanmış bilgiler geldikçe takım haberleri güncellenecek.

Form durumu

Arsenal, Community Shield'a son dönemdeki dalgalı performansıyla geliyor; son beş maçının ikisini kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında 5 Ağustos'ta oynanan sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında Real Betis'e 3-1 yenildi. Ondan önce ise hazırlık maçında Girona'yı 4-1 mağlup etti. Geçen sezonun sonundaki resmi maç performansında Crystal Palace ve Burnley galibiyetleri vardı, ancak Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bu beş maçta Arsenal sekiz gol atıp altı gol yedi.

Manchester City'nin son beş sonucunda iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi bulunuyor. City, son maçında 5 Ağustos'ta K-League All Stars'ı 3-1 mağlup etti. Ondan önce Inter'e karşı oynanan sezon öncesi maç 1-1 sona erdi. City'nin sezon sonu performansında Premier League'de Aston Villa'ya 2-1 yenilgi, Bournemouth deplasmanında beraberlik ve Chelsea'ye karşı FA Cup galibiyeti yer aldı. Bu beş maçta altı gol attı, beş gol yedi.

İkili rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 19 Nisan 2026'da Premier League'de Manchester City'nin sahasında 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Önceki karşılaşmayı Emirates'te oynanan, 22 Mart 2026 tarihli bir Carabao Cup maçında Arsenal kazandı; City 2-0 galip geldi. Son beş ikili rekabet maçında City'nin iki, Arsenal'in bir galibiyeti var; iki maç ise berabere bitti. Bu serideki en dikkat çekici sonuç, Arsenal'in Şubat 2025'te Premier League'de sahasında aldığı 5-1'lik galibiyetti.