Bayern Münih'in yıldızı ve Almanya Milli Takımı'nın kaptanı Joshua Kimmich, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e karşı oynanacak büyük maç öncesinde ağır bir aile acısıyla sarsıldı. Babası Berthold, ani bir kalp krizinin komplikasyonları sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Bu bilgiyi Alman "Bild" gazetesi duyurdu.

Bayern Münih, çarşamba günü, Kimmich'in Allianz Arena'da oynanacak Arsenal maçında yakın bir aile ferdinin vefatı nedeniyle yer almayacağını açıkladı; oyuncunun ve ailesinin mahremiyetine saygı gereği kimlik bilgisini paylaşmadı.





Ancak "Bild" gazetesi, oyuncunun yakın çevresinden kaynaklara dayanarak, vefat edenin, futbol kariyeri boyunca kendisine en büyük desteği veren isimlerden biri olan babası Berthold olduğunu doğruladı.

Kimmich'in babası: Kariyerindeki ilk destekçisi

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Berthold, oğlunun kariyerinin şekillenmesinde çocukluğundan itibaren önemli bir rol oynadı. Futbol dünyasındaki ilk adımlarında onu desteklemeye ve teşvik etmeye özen gösterdi; ailenin kat ettiği uzun mesafelere rağmen, maçları ve antrenmanları takip etmesi için onu düzenli olarak Stuttgart'a götürüyordu.

Kimmich daha sonra yolunu Stuttgart ve Leipzig üzerinden çizdi, ardından Bayern Münih'e transfer olarak dünyanın en önde gelen orta saha oyuncularından biri haline geldi ve ilerleyen dönemde Almanya Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlendi.

Bayern, zor gününde oyuncusunun yanında

Bayern Münih, oyuncusuna bir destek mesajı gönderdi ve resmi açıklamasında şöyle dedi: "Tüm Bayern Münih kulübü Joshua Kimmich'in yanında olup en derin taziyelerini sunmaktadır."

Kimmich, salı günü kişisel nedenlerle takımın son antrenmanına katılmamıştı; ardından kulüp, Alman ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakaları kapsamında oynayacağı Arsenal maçının kadrosundan çıkarıldığını doğruladı.

Bayern Münih, bu zorlu dönemde oyuncusunun ve ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini rica etti; takım, beklenen Avrupa maçı öncesinde en önemli unsurlarından birinden yoksun kalmış durumda.