Arsenal, Luis Enrique ile temaslara başladı

Unai Emery ile Premier Lig'de kötü sonuçlar almaya devam eden Arsenal'de rota Luis Enrique'ye kırıldı.

Son olarak 'e mağlup olan 'de kazan kaynıyor. Alınan kötü sonuçların ardından menajer Unai Emery'nin de koltuğu sallanıyor.

El Confidencial'a göre, Arsenal Futbol Direktörü Raul Sanllehi, Emery'nin yerine Luis Enrique'yi takımın başına getirmek için girişmlere başladı.

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Son 10 Premier Lig maçından sadece ikisini kazanana Arsenal'de İspanyol teknik adamın üzerindeki baskı artıyor. Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirip Şampiyonlar Ligi'ne gitme hedefiyle sezona başlayan Londra ekibi, 17 puanla 6. sırada yer alıyor.

İspanya Milli Takımı ve 'nın eski teknik direktörü Luis Enrique, kişisel nedenlerden dolayı İspanya Milli Takımı'ndaki görevinden istifa etmişti. 9 yaşındaki kızını kanser nedenyle kaybeden Enrique, 26 Mart'tan bu yana takım çalıştırmıyordu.