Arsenal Liverpool'u penaltılarla devirdi
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Arsenal, Premier Lig'de 3-1 yenildiği Liverpool'u Lig Kupası Son 16 Turu'nda seri penaltı atışları ile 5-4 mağlup ederek turladı.
Karşılaşmanın normal süresinde 0-0'lık skoru iki takım da bozmayı başaramadı.
Seri penaltı atışlarında Arsenal'de Lacazette, Soares, Maitland-Niles, Pepe ve Willock başarılı olurken Elneny, kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
Liverpool'da ise Mlner, Wijnaldum, Minamino ve Jones topu filelere gönderirken; Origi ve Wilson penaltı atışlarını gole çeviremedi.
Liverpool, hafta sonu Premier Lig'de Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Arsenal ise Sheffield United'ı konuk edecek.