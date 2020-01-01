Arsenal Liverpool'u penaltılarla devirdi

Arsenal, Lig Kupası Son 16 Turu'nda Liverpool'u seri penaltılarla yenerek çeyrek finale yükseldi.

, Premier Lig'de 3-1 yenildiği 'u Lig Kupası Son 16 Turu'nda seri penaltı atışları ile 5-4 mağlup ederek turladı.

Karşılaşmanın normal süresinde 0-0'lık skoru iki takım da bozmayı başaramadı.

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Seri penaltı atışlarında Arsenal'de Lacazette, Soares, Maitland-Niles, Pepe ve Willock başarılı olurken Elneny, kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

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Liverpool'da ise Mlner, Wijnaldum, Minamino ve Jones topu filelere gönderirken; Origi ve Wilson penaltı atışlarını gole çeviremedi.

Liverpool, hafta sonu Premier Lig'de Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Arsenal ise Sheffield United'ı konuk edecek.