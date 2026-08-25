Arsenal, kulüp adına yaklaşık 300 maça çıkan oyuncusunu 60 milyona satacak

Çok güvenilir bir kaynak olarak bilinen Ben Jacobs’ın haberine göre Arsenal, Gabriel Martinelli’yi Al-Hilal’e satmaya çok yakın. Suudi Arabistan kulübü, Brezilyalı oyuncu için yaklaşık 60 milyon euro ödeyecek.

İngiliz gazeteciye göre iki kulüp arasındaki ve oyuncuyla kulüp arasındaki görüşmeler ileri aşamaya geldi, ancak Martinelli bu adıma sıcak bakıp bakmadığından henüz emin değil.

Martinelli’nin Arsenal ile sözleşmesi 2027 yılının ortasına kadar devam ediyor ve bu nedenle The Gunners, oyuncudan hâlâ gelir elde edebilmek için onu satmak zorunda.

Arsenal, Martinelli ile birlikte bu yaz ikinci kanat oyuncusunu satmış olacak. İngiltere’nin son şampiyonu daha önce de Leandro Trossard’ı 18 milyon euro karşılığında Beşiktaş’a satmıştı.

Buna karşılık Arsenal, Christos Tzolis’i Club Brugge’den kadrosuna kattı. Eski FC Twente oyuncusu için 40 milyon euro ödendi.

Martinelli’nin gerçekten Al-Hilal’e gitmesi halinde Crycensio Summerville, Karim Benzema ve Ruben Neves gibi isimlerle takım arkadaşı olacak.

Martinelli, Arsenal formasıyla toplam 278 maça çıktı. 62 gol attı ve 38 asist yaptı. Geçen sezon kulübüyle Premier League şampiyonluğu yaşadı.