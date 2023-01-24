Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Topçular, kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

NE OLDU? Arsenal'ın ilk olarak Cuma günü gündemine gelen Kiwior, Premier Lig lideriyle sözleşme imzaladı.

Genç oyuncu, bir buçuk sezon geçirdiği Serie A ekibi Spezia'dan ayrılarak Topçular'ın kadrosuna katıldı.

Polonyalı futbolcu, Katar'daki Dünya Kupası'nda da forma giydi ve kendisini gösterme fırsatı buldu.

Ve bunun üzerine 22 yaşındaki oyuncu, 21 maçın 20'sinde görev yapan ve "Cesur Yürek" diye nitelendirilen Gabriel Magalhaes'e savunma desteği sağlayacak.

BÜYÜK RESİM: Kiwior, aynı zamanda sol bekte de oynayabiliyor ve hatta orta alanda takım savunmasına destek verme yeteneğine de sahip...

Dolayısıyla Mikel Arteta'nın, oyuncularında çok değer verdiği çok yönlü olma kriterini de karşılıyor.

Arsenal, kısa süre önce Brighton'dan Leandro Trossard'ı satın almasının ardından ikinci transferi olan Polonyalı futbolcuyu kadrosuna katarken AC Milan ve Juventus ile girdiği transfer yarışını da kazandı.

NE DEDİLER?: Arteta, yeni gelen oyuncusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Jakub'ın aramıza katılması harika. Spezia ile Serie A'da ve ayrıca Polonya ile uluslararası düzeyde büyük maçlar oynadı. O, potansiyel ve niteliklerini sergileyen genç, çok yönlü bir savunma oyuncusu.

"Savunma birimimize güç ve kalite katacak bir oyuncu. Jakub ve ailesine Arsenal'e hoş geldiniz diyor ve onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

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KİVİOR İÇİN SIRADA NE VAR? 22 yaşındaki oyuncu, Pazar günkü resmi imza töreninin ardından Arsenal'ın 19 yıl sonra ulaşmak istediği şampiyonluk hedefine katkı sunmaya çalışacak.

Ancak, ilk maçını 27 Ocak'ta FA Cup dördüncü turunda Manchester City'ye karşı oynayabilir.