Arsenal, Kerem Demirbay'ı istiyor

Arsenal'in Juventus'la anlaşan Aaron Ramsey'in yerine Kerem Demirbay'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

, ile anlaşan yıldız ismi Aaron Ramsey yerine arayışlara başladı.

Bild'in haberine göre Arsenal, Kerem Demirbay'ın transferi için ile temasa geçti.

Kerem Demirbay'ın sözleşmesinde 25 milyon euro'luk çıkış maddesi olduğu ve Arsenal'in bu bedeli ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

Bu sezon 28 resmi maça çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol atıp 8 de asist yaptı.

Kerem Demirbay daha önce milli takım tercihiyle 'de gündem olmuştu.

Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay, "Almanya'yı seçtim ama ben Türk'üm. Çok zorluklar geçirdim. Zamanı gelince konuşacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Milli Takımı ile 2 maçta forma giyen Kerem Demirbay 1 kez ağları havalandırdı.