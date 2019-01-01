Arsenal, kadro operasyonuna başladı

Premier Lig’de ilk 4 mücadelesini sürdüren Arsenal’da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalar başladı.

Transfer döneminde ekonomik açıdan rahatlamak isteyen , satılık listesine koyacağı oyuncuları belirledi.

Unai Emery’nin hazırladığı listenin başında Alman defans oyuncusu Shkodran Mustafi var. İstenilen performansı göstermeyen Mustafi için belirlenen bonservis bedeli ise 45 milyon pound.

Ödenilen yüksek maaşlardan kurtulmak isteyen Arsenal, haftalık 350 bin pound alan Mesut Özil ile 180 bin pound kazanan Henrikh Mkhitaryan’ı da satış listesine koymayı düşünüyor.

’da kiralık bulunan Calum Chambers ve ’ye kiralanan David Ospina da kiralık sözleşmelerinin bitişinin ardından satılık listesine konulacak oyuncular arasında bulunuyor.

Petr Cech ve Aaron Ramsey’in sezon sonunda takımdan ayrılacak olmasıyla 200 bin pound maaş ödemekten kurtulacak olan Arsenal’da, haftalık 80 bin pound kazanan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Danny Welbeck ile kontrat yenilenmeyecek.

Kadroda tamamen temizlik peşinde olan İngiliz ekip, Carl Jenkinson ve Mohamed Elneny için de gelecek teklifleri dinleme kararı aldı.