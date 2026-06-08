Arsenal, Jurriën Timber'ın ayrılmasının hemen ardından acımasızca harekete geçti

The Telegraph'ın haberine göre, Arsenal tıbbi ekip başkanı Zafar Iqbal'ı derhal görevden aldı. Bu haber, Jurriën Timber'in Dünya Kupası için Hollanda milli takım kadrosundan kesin olarak çıkarılmasının hemen ardından geldi.

Geçen ay, Arsenal'in kulüp içindeki sakatlık eğilimini analiz etmek için İspanyol fizyoterapist Joaquín Acedo'yu görevlendirdiği ortaya çıkmıştı. Iqbal'ın kovulması da muhtemelen bununla tamamen ilgisiz değil.

51 yaşındaki Iqbal, saygın bir spor hekimliği uzmanı olarak Şubat 2024'ten beri kulüpte görev yapıyordu. Pazartesi günü görüşmeye çağrılan Iqbal'a, derhal ayrılması gerektiği bildirildi.

Iqbal'a, Eylül ayında Josh Kroenke tarafından kulüp başkanı pozisyonuna atanan genel müdür Richard Garlick tarafından işten çıkarılma kararı bildirildi. Kulüp yönetimi, tıbbi organizasyonda sert bir müdahaleye gitmeyi bilinçli olarak tercih etmiş görünüyor.

Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Jurriën Timber ve Kai Havertz gibi kilit oyuncuların yaşadığı çok sayıda sakatlığın nedeni konusunda görüşler ayrılıyor. Tıbbi desteğin yanı sıra, yüksek antrenman yoğunluğu, sınırlı rotasyon ve yoğun maç takvimi de olası faktörler olarak gösteriliyor.

Arsenal, geçen sezon 63 resmi maç ve birçok uzak mesafeli hazırlık seyahatiyle çok ağır bir programı tamamladı. Teknik direktör Mikel Arteta'nın yoğun yaklaşımı sportif başarı getirdi, ancak kadrodan sonuna kadar verim almayı gerektirdi, bu da fiziksel rahatsızlıkların giderek daha büyük bir rol oynamasına neden oldu.

Pazartesi günü, Timber'ın Dünya Kupası'nı kaçıracağı netleşti. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'a göre, savunma oyuncusu formda değil ve kısa sürede formuna kavuşacak gibi de görünmüyor. Ayrıca Koeman, Timber'ın geçen hafta sonu bir saat oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinin "yardımcı olmadığını" da belirtti.