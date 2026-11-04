Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Slavia Prag'a karşı oynanacak bu geceki maçın ilk 11'ini açıkladı.

Arteta, geçtiğimiz pazar günü İngiltere Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden kadroda değişikliklere gitti. Bunların en dikkat çekenleri Jurrien Timber, Calafiori, Gimarães, Martin Ødegaard ve Kai Havertz'in kadrodan çıkarılması, yerlerine Ben White, Hincapié, Zubimendi, Mikel Merino, Eze ve Viktor Gyökeres'in dahil edilmesi oldu.

Arsenal'in ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Merino, Madueke, Eze ve Gyökeres.

Slavia Prag'ın ilk 11'i ise şöyle:

Domšák, Fleišek, Holeš, Zima, Kopiak, Musa, Sadílek, Mbarek, Ayosi, Štorm ve Nawak.