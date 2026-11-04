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Arsenal'in Slavia Prag maçı için açıkladığı ilk 11'de değişiklikler

Slavia Prag - Arsenal
Slavia Prag
Arsenal
Şampiyonlar Ligi
Çekya
İngiltere

Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşma

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Slavia Prag'a karşı oynanacak bu geceki maçın ilk 11'ini açıkladı.

Arteta, geçtiğimiz pazar günü İngiltere Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden kadroda değişikliklere gitti. Bunların en dikkat çekenleri Jurrien Timber, Calafiori, Gimarães, Martin Ødegaard ve Kai Havertz'in kadrodan çıkarılması, yerlerine Ben White, Hincapié, Zubimendi, Mikel Merino, Eze ve Viktor Gyökeres'in dahil edilmesi oldu.

 

Arsenal'in ilk 11'i şu şekilde oluştu:

 Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Merino, Madueke, Eze ve Gyökeres.

Slavia Prag'ın ilk 11'i ise şöyle:

Gelecek maçlar
ARS

ARS

Premier Lig

07 Kas 2026

HUL

HUL

SLP

SLP

First League

08 Kas 2026

ARB

ARB

 Domšák, Fleišek, Holeš, Zima, Kopiak, Musa, Sadílek, Mbarek, Ayosi, Štorm ve Nawak.

 

 

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