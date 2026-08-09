Atletico Madrid, bu yaz transfer döneminde Londra ekibinin kaptanı Cristian Romero'nun transferi konusunda Tottenham Hotspur ile anlaşmaya varmaya yakın görünüyordu. Ancak Barcelona ve Arsenal'in müzakerelere dahil olmasının ardından bu transfer beklenmedik bir gelişme yaşadı.

Romero ve Tottenham, oyuncunun kulüpteki serüveninin bu yaz sona ereceği konusunda zaten anlaşmışlardı. "TEAMtalk" ağına göre bu durum, Spurs'ü Hollandalı defans oyuncusu Micky van de Ven'in sözleşme yenileme müzakerelerini hızlandırmaya da itebilir.

Ayrıca Oku

Flick, kadro dışı bırakma kararıyla Barcelonalı ikiliyi şaşırttı

Real Madrid'in yıldızı ayrılığa gidiyor: 8 İngiliz kulübüyle görüşüyor

Romero ile Atletico Madrid arasındaki müzakereler oldukça iyi ilerledi; taraflar kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardı, iki kulüp de transfer bedeli konusunda anlaşmaya yaklaşıyor.

Atletico, bek oyuncuları Nahuel Molina'nın Roma'ya ve Matteo Ruggeri'nin Aston Villa'ya ayrılışını kesinleştirerek İspanyol kulübüne mali alan sağladıktan sonra, son 48 saatte hamlelerini yoğunlaştırdı.

Ancak Atletico transferi tamamlamaya çalışırken, Romero'nun temsilcileri ve aracılar defans oyuncusuyla ilgilenen diğer kulüplerle temaslarını sürdürdü; bunların arasında Spurs'ün ezeli rakibi Arsenal de yer alıyor.

Arsenal'in Tottenham oyuncularıyla anlaşma konusunda bir geçmişi var; bu transferlerin en dikkat çekeni, 2001 yılında Sol Campbell'ın Arsenal'e katılmasıydı.

İspanyol teknik direktör Mikel Arteta, William Saliba'nın bu yılın sonuna kadar sahalardan uzak kalmasına yol açabilecek bir sırt sorunu yaşamasının ardından savunmasını güçlendirmeye çalışıyor.

Aston Villa'nın savunma oyuncusu Ezri Konsa hâlâ Arsenal'in değerlendirdiği seçenekler arasında yer alıyor, ancak kulüp Romero'ya da ilgisini gösterdi ve temsilcileriyle temaslar kurdu.

Kesin Ret

Buna karşılık Tottenham, Romero'nun Londralı ezeli rakibe transferine tamamen karşı olan tutumunda ısrar ediyor. Kulüp içinden kaynaklar "TEAMtalk"e, Spurs yönetiminin Arsenal ile bir anlaşmayı değerlendirmeye "hiçbir niyeti" olmadığını doğruladı.

Tottenham, sözleşmesinde 3 yıl kalan Romero'nun geleceği üzerinde tam kontrole sahip ve kulüp, en önemli yerel rakiplerinden birinin kadrosunu güçlendirmek istemiyor.

Arsenal'in ilgisi Tottenham ile doğrudan müzakerelere dönüşmedi; ayrıca aracılar, Londralı kulübün yönetimine transferin bu şekilde tamamlanmasının mümkün olmadığını açıkça belirtti.

Barcelona Yarışa Giriyor

Yeni bir gelişmeyle birlikte Barcelona, özellikle Katalan kulübünün Uruguaylı defans oyuncusu Ronald Araujo'yu Liverpool'a kiralamaya yaklaşmasının ardından Romero'yu kadrosuna katmak için ciddi bir rakip olarak ortaya çıktı.

Ayrıca Barça, aralarında Ferran Torres, Marc Casado, Tomas Marques ve Ronny Bardghji'nin de bulunduğu bir dizi oyuncunun ayrılığını değerlendiriyor; bu durum, kadrosunda ve bütçesinde Romero için hamle yapacak alan sağlayabilir.

Atletico Madrid, Barcelona'dan gelen rekabetin gayet farkında, ancak teknik direktör Diego Simeone'nin Arjantinli defans oyuncusuyla anlaşma konusundaki ısrarı doğrultusunda transferi tamamlayabileceğine hâlâ güveniyor.

Madrid kulübü, Barcelona veya başka bir kulübün araya girip Romero'yu kadrosuna katma planlarını bozmasından çekindiği için, önümüzdeki günlerde Tottenham ile müzakerelerini hızlandırmayı umuyor.

Şu an itibarıyla Atletico Madrid yarışın önünde yer alıyor, ancak Barcelona'nın devreye girmesi ve Arsenal'in Tottenham kaptanını kadrosuna katmaya yönelik sürpriz girişimi, Romero'nun geleceğine daha fazla heyecan kattı.