Arsenal'ın 137 milyon Dolar'lık yıldızından garip itiraf: Utandırıyorlar!

Arsenal'ın yıldız futbolcusu Declan Rice'tan taraftarlara yönelik garip bir itiraf geldi.

NE OLDU? Rice, Arsenal adına ilk golünü attı ve Pazar günkü Premier Lig karşılaşmasında Arsenal'in geriden gelip United'ı 3-1 yenmesinda kritik bir rol oynadı.

Maçtan sonra taraftarların kulübün yeni transferini sevgiyle karşılaması, oyuncuyu utandırdı ve yıldız futbolcu bir itirafta bulundu.

NE DEDİLER: Sky Sports'a konuşan Rice şunları söyledi: "Bu iyi bir şey, ama Arsenal taraftarı beni utandırıyor. Bir insan olarak onların sevgisi karşısında biraz utandığımı söyleyebilirim. Şimdiye kadar bana gösterdikleri sevgiyi gerçekten takdir ediyorum. Sadece eğlenmeye çalışıyorum."

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Arsenal'i öne geçirmesiyle ilgili olarak şunları ekledi: "Çok özel bir andı benim için. Buraya geldiğimde beri mümkün olduğu kadar rakip oyuncuları bloklamaya çalıştım ve bu konuda tutarlı olmaya çalışıyorum. Arsenal kariyerime iyi başladım ve yapabilecek daha çok şeyim olduğunu düşünüyorum."

BÜYÜK RESİM: İngiliz milli oyuncu, bu sezon şu ana kadar Arsenal'de istikrarlı bir performans sergiledi ve bu yazın başlarında West Ham'dan 105 milyon £ (137 milyon $) tutarında bir kulüp rekor kırarak Topçular'ın yolunu tuttu. Oynadığı futbolla, şu ana kadar taraftarların gönlünde taht kurdu.

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Getty/GOAL

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SIRADA NE VAR? 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nın 9 Eylül'de Euro 2024 eleme maçında Ukrayna ile karşılaşacağı mücadelede ve 12 Eylül'de İskoçya ile yapacağı hazırlık maçında sahada yer almayı umuyor.