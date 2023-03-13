Genç oyuncu, Premier Lig'de forma giymek yerine hayallerini süsleyen ekibe imza atacak.

NE OLDU? Arsenal'den Edu Gaspar, Athletico Paranaense ile görüşmeleri başlatmıştı, ancak oyuncu kararını değiştirdi.

Genç futbolcu; Topçular'a katılmak yerine İspanya'yı seçerek Barcelona formasını giymeyi tercih etti.

Barça, 18 yaşındaki forvete ilgi duyan takımlardan birisi ve önümüzdeki yaz transfer döneminde genç futbolcuyla sözleşme imzalamaya en yakın takım olarak dikkat çekiyor.

BÜYÜK RESİM: Ancak, Barcelona'nın mali durumu ve La Liga'nın FFP kurallarıyla mücadeleleri bu transfere engel olabilir.

Paranaense, 45 milyon Euro'luk isteğinden vazgeçmeyecek ve İspanyol devinin, 25 milyon Euro'luk teklifini şimdiden reddetti.

VE DAHA FAZLASI: Barcelona, Roque'un bu yaz gelmesini ve Robert Lewandowski ile forvet özelliklerini geliştirmesini istiyor.

Brezilya'nın son Güney Amerika U20 Şampiyonası zaferinde sekiz maçta altı gol atan Vitor Roque, Avrupa devlerinin radarında bulunuyor.

18'lik golcü, geçen sezon Paranaense için Brezilya Ligi'nde 44 maçta 10 gol atarak 2 asist katkısında bulundu.

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ROQUE İÇİN SIRADA NE VAR? Genç forvet, Barcelona'nın mali zorluklarını gidermesini ve önümüzdeki yaz aylarında İspanya'ya transfer olabilmeyi umuyor.

Ve tabii ki forma giydiği Paranaense'nin Barça'nın verdiği teklifi kabul etmesi gerekiyor.