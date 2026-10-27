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Rian Rosendaal
Çeviri:

Arsenal için İngiltere Lig Kupası'nda tam bir hezimet

Fleetwood Town - Arsenal
Fleetwood Town
Arsenal
Lig Kupası

Arsenal, EFL Kupası'nın dördüncü turunda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Son lig şampiyonu, dördüncü lig ekibi Fleetwood Town karşısında 1-1'lik beraberlikle yetindi ve ardından penaltı atışlarını 5-3 kaybetti.

Kadrosunda çok sayıda değişiklik yapılan Arsenal, 21. dakikada geriye düştü. Fleetwood Town'ın güzel atağını Aaron Loupalo-Bi kusursuz bir vuruşla tamamladı. Konuk ekip bir ara yüzde 75 topa sahip olsa da devre arasına kadar 1-0'lık skoru değiştiremedi.

Devre arasında oyundan alınan Jurriën Timber da bir kafa vuruşuyla gole yaklaşmıştı. Arsenal, beklendiği gibi ikinci yarıda oyuna hâkim oldu ve Viktor Gyökeres 50. dakikada biraz şansın da yardımıyla attığı golle skoru eşitledi. Birkaç dakika sonra Kai Havertz'in şutunu bir Fleetwood savunmacısı çizgiden çıkardı.

Oyuna sonradan giren Martin Ødegaard, Arsenal'in oyununu yönlendirdi. Havertz ise Norveçli orta saha oyuncusunun pasıyla buluştuğu pozisyonda topu az farkla dışarı gönderince hayal kırıklığı yaşadı. Son bölümde Londra ekibi bir darbe daha aldı: Max Dowman, kendisine müdahale eden bir oyuncuya tekme attığı için kırmızı kart gördü.

Arsenal, on kişi kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı ve normal sürede galibiyete yaklaştı. Ancak kaleci Jay Lynch, Ben White'a gol izni vermedi; Havertz'in kafa vuruşu da dışarı gitti. Highbury Stadium'da uzatma oynanması gerekti. 

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Fleetwood Town oyuncuları penaltı atışlarında soğukkanlılığını korurken Arsenal başarısız oldu. On bir metre mesafeden penaltı kaçıran tek oyuncu Bruno Guimarães oldu ve Mikel Arteta'nın takımının EFL Kupası macerası erken sona erdi. 

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