Arsenal için favori Jose Mourinho

Unai Emery'nin koltuğu sallanırken Arsenal'in yeni teknik direktörü için yurt dışında açılan bahislerde Mourinho favori konuma geldi.

Jose Mourinho, Premier Lig'e dönmek istiyor. , Unai Emery ile ikinci sezonunda da umduğunu bulamıyor. Peki bu durum çarpıcı bir gelişmeye gebe olur mu?

İngiltere'deki bahis oranlarına bakılırsa, olması gayet mümkün.

Arsenal'in Sheffield United'a kaybetmesi ve ile berabere kalmasından sonra Unai Emery'nin koltuğu sallanmaya başlamıştı.

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Daily Mail'ın haberine göre, bu iki sonuçla birlikte kulübün bir sonraki teknik direktörünün kim olacağına yönelik bahisler de açıldı ve bir numaralı favori olarak Jose Mourinho gösteriliyor.

2018-19 sezonunda 'ın görevine son verdiği Mourinho kariyerine yorumcu olarak devam ediyor ama Premier Lig'e dönme arzusunu da gizlemiyor.

Hafta içerisinde Lig Kupası'nda 'a elenen Arsenal, Premier Lig'deki 11. maçında Wolverhampton'la oynayacak.