Arsenal, Newcastle United ile Brezilyalı Bruno Guimaraes'in transferi için doğrudan görüşmelere başladı. Oyuncu, yeni sezon başlamadan önce Premier Lig şampiyonuna katılma isteğini kulübünün yönetimine bildirmişti.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, 28 yaşındaki Guimaraes, ayrılmak ve Arsenal'e katılmak istediğini Newcastle United'a iletti. İki taraf arasındaki daha önceki tüm görüşmeler aracılar üzerinden yürütülürken, Newcastle United orta saha oyuncusunun satılık olmadığını vurgulamıştı.

Arsenal, bu aracılar aracılığıyla, eski Lyon oyuncusuyla anlaşmak için 60 milyon sterlin ödemeye hazır olduğunu göstermişti.

Newcastle United ise Brezilyalı orta saha oyuncusundan vazgeçme karşılığında daha yüksek bir maddi değer elde etmek amacıyla tutumundan taviz vermiyor.

Arsenal'in bu hamlesi, Premier Lig'deki rakibi Chelsea'ye Morgan Rogers transferinde kaybetmesinin ardından geldi.

Arsenal, sezon sonundan bu yana Aston Villa ile görüşmelere başlamıştı, ancak kulübün talep ettiği 117 milyon sterlinlik değere yaklaşmaya hazır değildi; Chelsea ise bu meblağı ödemekte gecikmeyerek transferi bitirdi.

Arsenal, bu yaz transfer döneminde orta sahasını ve kanatlardaki hücum bölgelerini güçlendirmenin peşinde.

Arsenal, Tottenham'a katılan Matheus Fernandes ile anlaşma ihtimalini de değerlendirmişti, ancak talep edilen 85 milyon sterlinlik transfer bedeli, Premier Lig şampiyonu için yine yüksekti.

Bournemouth oyuncusu Alex Scott de gündemdeki seçenekler arasındaydı, ancak kulübü, oyuncunun bu hafta yeni bir sözleşme yenileme teklifini reddetmesine rağmen orta saha oyuncusunu elinde tutmakta ısrarcı.

Arsenal ayrıca Club Brugge'den kanat oyuncusu Christos Tzolis'in transferi için 34 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı.

Eski Norwich City oyuncusu, Arsenal'e transferini tamamlamak üzere sağlık kontrolünden geçmek için bu hafta Londra'da bulunuyor.