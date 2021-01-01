Arsenal'de Granit Xhaka'dan sosyal medya tepkisi

Granit Xhaka, Arsenal - Benfica karşılaşması öncesi taraftarların sosyal medyadaki tepkileri hakkında konuştu

Arsenal'in Kosova asıllı İsviçreli futbolcusu Granit Xhaka, taraftarların sosyal medyayı kötüye kulanımının futbolu öldürdüğünü söyledi.

ESPN'de yer alan habere göre; taraftarların sosyal medyada kendisini hedef almasına rağmen onların önünde oynamaktan korkmadığını belirten 28 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu sosyal medyadaki tepkiler ile ilgili olarak; "Onlar kulübümün taraftarları değiller. Onları taraftar olarak görmüyorum. Kaybedersek, berabere kalırsak ya da kazanırsak kulübe destek olmak için burada olmaları gerekir.

Sahadaki adam benim. Karım değil, çocuğum değil, ailem değil. Yani birini eleştirmek istiyorsan beni bir kişi gibi, bir oyuncu gibi eleştirmen sorun değil. Ama diğer insanları dahil etmeyin çünkü onların işimle bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

"Keşke onlarla tanışabilsem"

Sosyal medyada hakaret eden kişilerle ilgili olarak da konuşan Xhaka; "Keşke onlarla tanışabilsem, onlarla yüz yüze oturup sorsam, neden böyle şeyler yazıyorsun?" dedi.

"Korkmuyorum"

İngiliz hükümetinin, taraftarların yeniden stadyumlara dönme planlarının hatırlatıldığı ve taraftarların önünde oynamaktan mutlu olup olmadığı sorusuna ise başarılı orta saha oyuncusu; "Ben asla taraftarlarımızın önünde oynamaktan korkan bir adam değilim. Kulübü seviyorum. Keşke taraftarlarla oynayabilseydik" yanıtını verdi.

2016 yılında 45 milyon euro karşılığında Mönchengladbach'tan transfer edilen Xhaka, bu sezon Arsenal formasıyla sahaya çıktığı 29 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Xhaka'nın formasını giydiği Arsenal, Premier Lig'de 25 maç sonunda topladığı 34 puan ile 11. sırada yer alıyor.