Arsenal, Flamengo'dan Pablo Mari'yi kiraladı

Londra ekibi savunma hattına takviye yaptı.

İngiltere Premier Lig ekibi , 'nın Flamengo ekibinden savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı.

Arsenal Kulübü, 26 yaşındaki İspanyol stoper Mari'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Ülkesinin Mallorca ve Gimnastic takımlarında oynayan Mari, 2016'da 'ye transfer olmuştu. Daha sonra kiralık olarak İspanya'da ve Deportivo La Coruna ile 'da NAC Breda formaları giyen savunma oyuncusu, geçen yıl Flamengo'ya imza atmıştı.

Mari, geçen sezon 28 maça çıkıp 3 gol attığı Flamengo ile lig ve Libertadores Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.