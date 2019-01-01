Arsenal efsanesinden Emery kovulmalı iması

Leicester City'e 2-0 mağlup olan Arsenal'in eski futbolcularından Ian Wright, takımın olumsuz gidişatına dikkat çekti.

'in efsane futbolcularından Ian Wright, yönetimi kötü gidişata müdahale etmeye davet etti.

Premier Lig'in 12. haftasında karşısında 2-0'lık yenilgi alarak üst üste 4 hafta puan kaybı yaşayan Arsenal'de sular durulmuyor. Tüm kulvarlarda çıktığı son 7 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Londra ekibinde teknik direktör Unai Emery yoğun eleştirilerin hedefi olurken takımın eski İngiliz futbolcusu Ian Wright, sosyal medya hesabı üzerinden bu duruma tepki gösterdi.

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Wright, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "Arsenal'in bu gece sadece 1 isabetli şutu var! Son 10 lig maçında 2 galibiyet... Ne belli bir oyun stili var ne de plan. Negatif bir gol farkı var. Savunmada hiçbir gelişme yok. Yaratıcılık sıfır. Lacazette ve Aubameyang neden sözleşmesini yenilesin ki? Onları suçlayamayız! Arsenal, zor kararı vermemiz gerek artık! Hiçbir şeyin iyiye gittiği yok!"

Emery ise Ian Wright ile aynı görüşte değil. Zira maç sonrası yaptığı açıklamalarla mağlubiyetin sorumluluğunu aldı; ancak yine de takımının gelişme kaydettiğini belirtti:

"Eleştirildiğimizi biliyorum ama daha önce de bunları yaşadım ve üstesinden geldim. Tüm eleştirileri kabul ediyorum. Bu maçta savunmada daha iyi olarak bir adım öteye geçtik."