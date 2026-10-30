Arsenal, birçok büyük Avrupa kulübünün ilgisini çeken Norveçli yıldızı Martin Ödegaard'ın sözleşme yenileme konusunda gayriresmi ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

"Sky Sport" ağının aktardığına göre, Ödegaard'ın ismi Bayern Münih içinde bir tartışma konusu haline geldi. Oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi ise 2028 yazında sona eriyor.

Son yıllarda Ödegaard ile Bayern Münih arasında sık sık temaslar yaşandı, ancak herhangi bir transfer gerçekleşmedi. Şimdi ise Arsenal, oyun kurucusunun sözleşmesini erkenden uzatmaya çalıştığı için bu mesele yeniden ivme kazanmaya başladı.

Arsenal, kulübün kendisini 2028'de oyuncuyu bedelsiz kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya bulmaması için Ödegaard'ın sözleşmesinin son yılına ulaşmasından kesinlikle kaçınmak istiyor.

"Sky Sport"un bilgilerine göre, yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varılamazsa, Arsenal ileride oyuncuyu önümüzdeki yaz satma olasılığını da değerlendirecek. Bunun yanı sıra Ödegaard, birçok büyük Avrupa kulübünden de sorular aldı.

Ancak Bayern Münih'in bakış açısından, şu anda bu dosyada herhangi bir adım atmak için acil bir ihtiyaç bulunmuyor. Oyuncunun Alman kulübüne transfer olma olasılığına yönelik başlangıçtaki ilgisine rağmen, Ödegaard şu anda Bavyeralı kulüp yetkililerinin öncelikli transfer hedefleri listesinde yer almıyor.

Norveçli oyuncu, yıllardır Arsenal'in en önemli isimlerinden biri konumunda ve teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde gelişerek Avrupa'nın en iyi ofansif orta saha oyuncularından biri haline geldi. Takımın kaptanı olarak hem teknik düzeyde hem de soyunma odasında büyük bir öneme sahip.

Ödegaard, 6 aylık bir kiralık dönemin ardından 2021 yazında Real Madrid'den yaklaşık 35 milyon euro karşılığında bonservisiyle Arsenal'e transfer oldu. O günden bu yana, şu anda 27 yaşında olan oyuncu Arsenal ile 248 resmi maça çıktı; bu maçlarda 46 gol atarken 47 de asist yaptı.

Ödegaard, 2023-2024 ve 2026-2027 sezonlarında İngiltere Community Shield'de iki kupa kazanmanın yanı sıra, geçen sezon Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğuna da ulaştı.