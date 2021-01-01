Arsenal, Luiz'in kırmızı kartına itiraz edecek

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, David Luiz'in Wolverhampton maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı aldığı cezaya itiraz edecek.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında deplasmanda Wolverhampton'a 2-1 mağlup olan Arsenal, söz konusu mücadelede direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kalan ve 3 maç ceza alan David Luiz için federasyona şikâyette bulunacak.



Goal 'ün edindiği bilgiye göre; Topçular, 3 maçlık cezanın kaldırılması için FA'ya bir başvuruda bulunacak.

Konuyla ilgili maç sonunda açıklamada bulunan ve cezaya itiraz edilebileceğini vurgulayan Arsenal menajeri Mikel Arteta, "Yapılacak en iyi şeyin ne olduğu konusunda konuşmalı ve karar vermeliyiz" ifadelerini kullandı.



Arsenal, 1-0 öne geçtiği Wolverhampton maçında David Luiz oyundan atıldıktan sonra 2-1 mağlup olmuştu.



