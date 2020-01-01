Arsenal, David Luiz ile sözleşme yeniledi

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile sözleşme yeniledi.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyerinde , ve formaları giyen David Luiz, bu sezon başında transfer olduğu 'da tüm kulvarlarda 33 maça çıktı ve iki gol attı. Brezilyalı oyuncu, takımının 3-0 yenildiği maçında yaptığı hatalarla eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

Açıklamada, 'den kiralanan orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığı, kiralık olarak forma giyen savunma oyuncuları Pablo Mari ve Cedric Soares ile de uzun süreli sözleşme imzalanacağı ifade edildi.