Arsenal'dan sürpriz Mikel Arteta kararı

Geçtiğimiz sezon Manchester City ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal'da menajer Mikel Arteta'nın geleceği için karar çıktı.

Arteta, Emery'nin yerine göreve gelmişti

Sözleşmesi bu yıl sona eriyor

Arsenal menajerin geleceği için kararını verdi

NE OLDU? 2019 yılında Unai Emery'nin yerine Arsenal'ın başına geçen Mikel Arteta geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Kuzey Londra ekibiyle şampiyonluk mücadelesi vermişti. Arteta'nın sözleşmesi bu sezonun sonunda biterken Arsenal, İspanyol'un geleceği için kararını verdi.

BÜYÜK RESİM: Arsenal, Mikel Arteta ile yola devam etme kararı aldı ve İspanyol menajerin sözleşmesini uzattı. İmzalanan sözleşmenin süresiyle ilgili bilgi paylaşılmazken İngiliz basınında yer alan haberlerde kontratın 3 yıllık olduğu söyleniyor.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon Manchester City'nin 2 puan gerisinde kapatan Mikel Arteta'nın öğrencileri yeni sezona 2 galibiyet, 1 beraberlikle başladı.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Manchester City'de Pep Guardiola'nın ekibinde yer alan ve 2019/20 sezonunda ayrılıp Arsenal'la anlaşan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, İspanyol çalıştırıcı yönemindeki 4. sezonuna başladı. 2019/20 sezonun ortasında takımı devralan Arteta'yla Arsenal o sezon 8. olmuştu.

Ertesi sezonu da aynı sırada tamamlayan Londra ekibi, 2021/22'de 5., son iki sezonda ise Manchester City'nin ardından ikinci sırada ligi tamamladı. Arteta yönetiminde Arsenal, FA Cup ve Community Shield (2) şampiyonlukları yaşadı.