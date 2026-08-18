Premier Lig - Hafta 1 21 Ağu 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal ile Coventry City, 21 Ağustos 2026 Cuma günü TSİ 15.00 EST ve 20.00 GMT'de karşı karşıya gelecek.

Son şampiyon Arsenal yeni sezona başlıyor

Mikel Arteta'nın Arsenal'i, 2026-27 sezonunu Londra'da cuma gecesi ışıkları altında açıyor. Konuk ekip ise Frank Lampard yönetimindeki yeni yükselen Coventry City.

Getty Images

Yeni gelen Coventry neler sunuyor?

Coventry, geçen sezon Championship şampiyonluğuna rahat şekilde ulaştı ve ligi Ipswich'in tam 11 puan önünde tamamladı. Ligin en çok gol atan takımı oldular (97 gol) ve en iyi savunmasına sahip oldular (45 gol yediler), bu nedenle üst lige yükseliş Frank Lampard ve takımı için bir doğrulama niteliği taşıyor. Sky Blues altı yeni oyuncu kadrosuna kattı ve bunların bazıları kritik Premier League deneyimine sahip. Hollandalı Gustavo Hamer, Sheffield United'daki üç sezonunun ardından ikinci dönemi için geri döndü; orta saha oyuncusu Frank Onyeka ise geçen sezonki kiralık döneminin ardından Brentford'dan bonservisiyle transfer edildi. Coventry ayrıca Burnley'den Fransız kanat oyuncusu Loum Tchaouna için 20 milyon sterlin harcadı. Eintracht Frankfurt'tan İsviçreli stoper Aurele Amenda da kadroya katıldı. 20 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Caleb Yirenkyi, Nordsjaelland'dan 23,1 milyon sterlinlik anlaşmayla transfer edildi. Kaleci Carl Rushworth ise Brighton'dan 22 milyon sterlinlik anlaşmayla geldi.

Getty Images

Arsenal transfer piyasasında neler yaptı?

Şampiyon ekip, Newcastle'dan Bruno Guimaraes'i kadrosuna katarak Premier League'de kendini kanıtlamış bir kaliteyi transfer etti. 28 yaşındaki Brezilyalı'nın söylentilere göre 75 milyon sterlin bedelle geldiği ve ilk andan itibaren ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olmasının beklendiği belirtiliyor. Guimaraes, geçen sezon Newcastle'ın ligde dokuz golle en skorer oyuncusuydu, ayrıca beş asist yaptı. EPL'deki ilk maçından bu yana yalnızca 16 oyuncu onun 213'lük fırsat yaratma sayısını geçti ve bu zaman diliminde üst ligde hiçbir oyuncu daha fazla ikili mücadele kazanmadı (1030). Arsenal ayrıca Club Brugge'den Yunan kanat oyuncusu Christos Tzolis'i de transfer etti. Daha önce Norwich City'de forma giyen ve tesadüfen 2021'de Premier League'deki ilk maçına Arsenal karşısında çıkan 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Belçika Pro League'de 17 gol atıp 23 asist yaparak skor katkısı makinesi oldu. Tzolis, Arsenal'in Community Shield'da Man City'yi yendiği maçta rekabetçi ilk karşılaşmasında iki asist yaptı.

Arsenal ayrıca Ekvadorlu savunmacı Piero Hincapie'nin kiralık anlaşmasını beklendiği gibi kalıcı hale getirdi ve kaleci Illan Mellier, David Raya'nın yedeği olmak üzere Leeds'ten bedelsiz olarak transfer edildi.

GOAL

Arsenal, Community Shield'da City'yi devirdi

Sıklıkla Community Shield'ı kazanmanın bir lanet olabileceği söylenir, ancak Arsenal İngiliz sezon açılışının geleneksel maçında Manchester City'yi 3-0'lık net bir skorla geçerken çok etkili göründü. Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleri, Mikel Arteta'nın takımının şampiyonluk unvanını koruma hazırlıklarını ince ayarlarken ortaya koyduğu baskın performansın altını çizdi.

Getty Images

Community Shield "laneti"

Son altı Community Shield kazananının hiçbiri aynı sezonda Premier League şampiyonluğunu kazanamadı ve bunu başaran son 15 takım içinde yalnızca biri oldu: 2018-19'daki Man City.

Tahmini 11'ler

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Odegaard, Guimaraes; Saka, Havertz, Tzolis.

Coventry (4-3-3): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva; Onyeka, Yirenkyi, Grimes; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

Getty Images

Arsenal - Coventry maçından ne bekleyebiliriz?

Arsenal'in 1. hafta maçında üç puanı alması yönünde ezici favori olması bekleniyor. Coventry, Londra'ya kaybedecek hiçbir şeyi olmadan geliyor, bu nedenle açık ve keyifli bir karşılaşma izlememiz bekleniyor.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal maça, ikisi de sakat olarak listelenen stoperler Jurrien Timber ve William Saliba'dan yoksun çıkıyor. Mikel Arteta'nın henüz doğrulanmış muhtemel bir ilk 11'i yok ve maç saatine yakın güncellemeler bekleniyor.

Coventry City, savunmacı Luke Woolfenden'dan sakatlığı nedeniyle yoksun. Frank Lampard da ilk 11'ini henüz doğrulamadı, bu nedenle yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında Borussia Dortmund'u hazırlık karşılaşmasında 2-3 mağlup etti, sezon öncesinde Girona'yı da 4-1 yendi. İki yenilgisi ise 3-1 kazanan Real Betis'e ve Şampiyonlar Ligi finalindeki Paris Saint-Germain'e karşı geldi. Arsenal bu beş maçta dokuz gol atarken sekiz gol yedi.

Coventry son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve bu seride hiç yenilmedi. Son sonucu, Espanyol karşısında alınan 3-1'lik hazırlık maçı galibiyetiydi. Ayrıca geçen sezonu da Championship'te Portsmouth'u 5-1 ve Wrexham'ı 3-1 yenerek güçlü bir şekilde kapattı. Coventry son beş maçında 11 gol attı ve sadece üç gol yedi; bu seri, Lampard'ın yükselme yarışında oluşturduğu momentumu ortaya koyuyor.

İkili rekabet

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, Ocak 2014'te Emirates Stadyumu'nda Arsenal'in 4-0 kazandığı FA Cup maçında oynandı. Ondan önce Arsenal, Eylül 2012'de Carabao Cup'ta Coventry'yi 6-1 mağlup etmişti. İki takım arasındaki son Premier League karşılaşması ise Şubat 2001'e uzanıyor; Arsenal o maçta Highfield Road'da 1-0 kazanmıştı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmanın tamamını Arsenal kazandı, 16 gol atıp sadece iki gol yedi.

Puan durumu

Premier League puan tablosunda Arsenal şu anda ikinci sırada yer alırken Coventry City yedinci sırada bulunuyor.