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Çeviri:

Arsenal - Coventry City Premier League maç ön izlemesi

Arsenal
Coventry City
Premier Lig
F. Lampard
M. Arteta
C. Tzolis
K. Havertz

2026-27 Premier League sezonu başlarken Arsenal ile Coventry City maçına kapsamlı bir ön bakış. Son şampiyon, lige yeni yükselen ekibi ağırlarken taktikleri, takım haberlerini ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Premier Lig - Hafta 1
Emirates Stadium

Arsenal ile Coventry City, 21 Ağustos 2026 Cuma günü TSİ 15.00 EST ve 20.00 GMT'de karşı karşıya gelecek.

Son şampiyon Arsenal yeni sezona başlıyor

Mikel Arteta'nın Arsenal'i, 2026-27 sezonunu Londra'da cuma gecesi ışıkları altında açıyor. Konuk ekip ise Frank Lampard yönetimindeki yeni yükselen Coventry City.

arsenal Getty Images

Yeni gelen Coventry neler sunuyor?

Coventry, geçen sezon Championship şampiyonluğuna rahat şekilde ulaştı ve ligi Ipswich'in tam 11 puan önünde tamamladı. Ligin en çok gol atan takımı oldular (97 gol) ve en iyi savunmasına sahip oldular (45 gol yediler), bu nedenle üst lige yükseliş Frank Lampard ve takımı için bir doğrulama niteliği taşıyor. Sky Blues altı yeni oyuncu kadrosuna kattı ve bunların bazıları kritik Premier League deneyimine sahip. Hollandalı Gustavo Hamer, Sheffield United'daki üç sezonunun ardından ikinci dönemi için geri döndü; orta saha oyuncusu Frank Onyeka ise geçen sezonki kiralık döneminin ardından Brentford'dan bonservisiyle transfer edildi. Coventry ayrıca Burnley'den Fransız kanat oyuncusu Loum Tchaouna için 20 milyon sterlin harcadı. Eintracht Frankfurt'tan İsviçreli stoper Aurele Amenda da kadroya katıldı. 20 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Caleb Yirenkyi, Nordsjaelland'dan 23,1 milyon sterlinlik anlaşmayla transfer edildi. Kaleci Carl Rushworth ise Brighton'dan 22 milyon sterlinlik anlaşmayla geldi.

Frank Lampard CoventryGetty Images

Arsenal transfer piyasasında neler yaptı?

Şampiyon ekip, Newcastle'dan Bruno Guimaraes'i kadrosuna katarak Premier League'de kendini kanıtlamış bir kaliteyi transfer etti. 28 yaşındaki Brezilyalı'nın söylentilere göre 75 milyon sterlin bedelle geldiği ve ilk andan itibaren ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olmasının beklendiği belirtiliyor. Guimaraes, geçen sezon Newcastle'ın ligde dokuz golle en skorer oyuncusuydu, ayrıca beş asist yaptı. EPL'deki ilk maçından bu yana yalnızca 16 oyuncu onun 213'lük fırsat yaratma sayısını geçti ve bu zaman diliminde üst ligde hiçbir oyuncu daha fazla ikili mücadele kazanmadı (1030). Arsenal ayrıca Club Brugge'den Yunan kanat oyuncusu Christos Tzolis'i de transfer etti. Daha önce Norwich City'de forma giyen ve tesadüfen 2021'de Premier League'deki ilk maçına Arsenal karşısında çıkan 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Belçika Pro League'de 17 gol atıp 23 asist yaparak skor katkısı makinesi oldu. Tzolis, Arsenal'in Community Shield'da Man City'yi yendiği maçta rekabetçi ilk karşılaşmasında iki asist yaptı.

Arsenal ayrıca Ekvadorlu savunmacı Piero Hincapie'nin kiralık anlaşmasını beklendiği gibi kalıcı hale getirdi ve kaleci Illan Mellier, David Raya'nın yedeği olmak üzere Leeds'ten bedelsiz olarak transfer edildi.

Bruno Guimaraes Arsenal GFXGOAL

Arsenal, Community Shield'da City'yi devirdi

Sıklıkla Community Shield'ı kazanmanın bir lanet olabileceği söylenir, ancak Arsenal İngiliz sezon açılışının geleneksel maçında Manchester City'yi 3-0'lık net bir skorla geçerken çok etkili göründü. Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleri, Mikel Arteta'nın takımının şampiyonluk unvanını koruma hazırlıklarını ince ayarlarken ortaya koyduğu baskın performansın altını çizdi.

Martin OdegaardGetty Images

Community Shield "laneti"

Son altı Community Shield kazananının hiçbiri aynı sezonda Premier League şampiyonluğunu kazanamadı ve bunu başaran son 15 takım içinde yalnızca biri oldu: 2018-19'daki Man City.

Tahmini 11'ler

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Odegaard, Guimaraes; Saka, Havertz, Tzolis.

Coventry (4-3-3): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva; Onyeka, Yirenkyi, Grimes; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

Bukayo Saka Premier League trophy Arsenal 2025-26Getty Images

Arsenal - Coventry maçından ne bekleyebiliriz?

Arsenal'in 1. hafta maçında üç puanı alması yönünde ezici favori olması bekleniyor. Coventry, Londra'ya kaybedecek hiçbir şeyi olmadan geliyor, bu nedenle açık ve keyifli bir karşılaşma izlememiz bekleniyor.

emirates stadium-general view-202509Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Coventry City Muhtemel kadrolar

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Diziliş
Coventry City crest
Coventry City
COV
Coventry City crest
Coventry City
COV

Teknik direktör

  • M. Arteta

Arsenal maça, ikisi de sakat olarak listelenen stoperler Jurrien Timber ve William Saliba'dan yoksun çıkıyor. Mikel Arteta'nın henüz doğrulanmış muhtemel bir ilk 11'i yok ve maç saatine yakın güncellemeler bekleniyor.

Coventry City, savunmacı Luke Woolfenden'dan sakatlığı nedeniyle yoksun. Frank Lampard da ilk 11'ini henüz doğrulamadı, bu nedenle yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

ARS

ARS - Form

GIR
K1-4
BET
K1-3
BVB
K2-3
COM
K1-1
MCI
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
COV

COV - Form

WRE
K3-1
WAT
K0-4
NOR
B0-0
ESP
K3-1
ASM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında Borussia Dortmund'u hazırlık karşılaşmasında 2-3 mağlup etti, sezon öncesinde Girona'yı da 4-1 yendi. İki yenilgisi ise 3-1 kazanan Real Betis'e ve Şampiyonlar Ligi finalindeki Paris Saint-Germain'e karşı geldi. Arsenal bu beş maçta dokuz gol atarken sekiz gol yedi.

Coventry son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve bu seride hiç yenilmedi. Son sonucu, Espanyol karşısında alınan 3-1'lik hazırlık maçı galibiyetiydi. Ayrıca geçen sezonu da Championship'te Portsmouth'u 5-1 ve Wrexham'ı 3-1 yenerek güçlü bir şekilde kapattı. Coventry son beş maçında 11 gol attı ve sadece üç gol yedi; bu seri, Lampard'ın yükselme yarışında oluşturduğu momentumu ortaya koyuyor.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

ArsenalÇizimCoventry City
5
0
0
FA Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
MS
Lig Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Premier Lig
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
MS
16Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, Ocak 2014'te Emirates Stadyumu'nda Arsenal'in 4-0 kazandığı FA Cup maçında oynandı. Ondan önce Arsenal, Eylül 2012'de Carabao Cup'ta Coventry'yi 6-1 mağlup etmişti. İki takım arasındaki son Premier League karşılaşması ise Şubat 2001'e uzanıyor; Arsenal o maçta Highfield Road'da 1-0 kazanmıştı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmanın tamamını Arsenal kazandı, 16 gol atıp sadece iki gol yedi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

Premier League puan tablosunda Arsenal şu anda ikinci sırada yer alırken Coventry City yedinci sırada bulunuyor.

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