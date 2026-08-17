Arsenal, Community Shield'i kazanmaktan neden korkmalı?

Arsenal'in Principality Stadyumu'nda Manchester City'yi 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek Community Shield'ı (İngiltere Süper Kupası) kazanması, sezon başlangıcının bir kutlaması olmaktan çok, Premier Lig hedefleri açısından uğursuz bir işaret olabilir.

City'nin yeni menajeri Enzo Maresca'nın ilk sınavında sergilediği vasat performansa rağmen, tarih Community Shield kaybının çoğu zaman City'nin Premier Lig şampiyonluğunun habercisi olduğunu söylüyor. Nitekim takım, Community Shield'ı kaybettiği son üç seferde, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ligi kazanmış; buna karşın kupayı kazandığı son iki sefer olan 2019 ve 2024 yıllarında ise şampiyonluğu kaçırmıştı.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre en büyük çelişki bizzat Arsenal'e ait. Takım, tarihi boyunca Community Shield'ı 18 kez kazandı; bunların dokuzu Premier Lig döneminde gerçekleşti ancak hiçbirinin ardından şampiyonluğu elde edemedi. Dahası, Community Shield'da Manchester United'ı son kez yendiği 1998 yılında, United tarihi üçlüyü kazanarak buna karşılık vermişti.

Rakamlar, Community Shield ve lig şampiyonluğunun bir arada kazanılmasının ne kadar nadir olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum Premier Lig tarihinde yalnızca sekiz kez yaşandı; sonuncusu ise 2018-2019 sezonunda Manchester City'ydi. City, 100 puanlık sezonun ardından Wembley'de Sergio Agüero'nun iki golüyle Chelsea'yi mağlup etmişti.

Bu ikiliyi bir arada elde etmekte en başarılı takım ise Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United olmuştu. United, bunu 1993-1994, 1996-1997, 2007-2008, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında beş kez başardı.

Bu lanete rağmen Arsenal onu kırmaya kararlı görünüyor. Cardiff'te üçüncü golü kaydeden takım kaptanı Martin Ödegaard, takımın "seviyesini gösterdiğini ve her şeyi kazanmak istediğini" söyledi. Mikel Arteta ise bu görevin olağanüstü bir şey gerektirdiğini vurgulayarak şunları ekledi: "Görevin ne kadar zor olduğunu biliyoruz, bu yüzden yeniden şampiyon olamadık. Artık daha büyük bir öz güven var, nasıl kazanılacağını ve şampiyonluğun ne gerektirdiğini biliyoruz. Bu şekilde oynamak son derece etkileyici."

Arsenal, lig kampanyasına cuma akşamı sahasında Coventry City'yi ağırlayarak başlayacak ve tüm şüpheleri boşa çıkarmaya, bu sefer Community Shield'ın bir uğursuzluk işareti değil, bir şampiyonluğun başlangıcı olacağını kanıtlamaya kararlı olacak.