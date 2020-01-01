Arsenal, Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzattı

İngiliz ekip, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşulan 18 yaşındaki oyuncusunun sözleşmesini uzattığını açıkladı.

7 yaşında 'a ait Hale End Akademisi'nin kapılarından içeri girdiği andan itibaren İngiliz ekipte bulunan Bukayo Saka'nın Arsenal'da kalacağı kesinleşti.

İngiliz ekip yaptığı resmi açıklamada 18 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

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Gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Saka "Londra benim evim, Arsenal benim takımım. Kontratımın uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Bu kulüp için oynamayı seviyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için sıkı çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ise "Bukayo, yetenekli ve zeki bir genç oyuncu. Çalışma etiği ve öğrenme tutkusuyla beni etkiledi. Kulüp de ona karşılığını verdi. Onunla çalışmaya devam edeceğim için çok heyecanlıyım. Onun gelişmesi ve Arsenal'a katkıda bulunması adına ona yardım edeceğim." şeklinde konuştu.

Bu sezon Arsenal formasıyla 33 maça çıkan Saka, 3 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.