Uruguaylı oyuncu, gösterdiği etkin performansın ardından Premier Lig yolunda...

NE OLDU? Facundo Torres, kendisini Bukayo Saka'nın potansiyel bir yedeği olarak gören ve oyununa pek çok avantaj sağlama düşüncesi olan Arsenal ile ilişkilendiriliyor.

Sonbaharda, iki tarafın görüşmelere başladığı bildirildi ve şimdi Torres, iki ekibin görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.

NE SÖYLEDİLER: "Orlando City bana Arsenal ile temasta olduğunu doğruladı, ancak daha sonra Dünya Kupası için ayrıldım ve o noktada olası bir transfer gelişmesi duymak istemedim" dedi 90min.'e.

"Orada kaldım, ama şimdi takıma geri döndüğüme göre, konuşmanın nereye varacağını göreceğiz."

"Avrupa'da oynamayı çok isterim. Çocukluğumdan beri gördüğüm bir rüya...

"Şu anda Orlando City'ye odaklanmış durumdayım. Ancak, hedeflerimde La Liga veya Premier Lig olabilir ve söylentiler buradan geliyor.

"Ama evet, bunu bir daha söylemek zorundayım ve kesinlikle oralara transfer olmayı çok isterim.”

BÜYÜK RESİM: Torres, Orlando City'yi ABD Açık Kupası şampiyonluğuna taşıdığı 2022 sezonu boyunca bir yıldız olarak dikkat çekti.

Geçen Ocak ayında Penarol'dan kulüple rekor bir ücret karşılığında sözleşme imzaladı ve 33 maçta dokuz gol ve 10 asist sağladığı için MLS'ye alışması uzun sürmedi.

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TORRES VE ORLANDO İÇİN SIRADA NE VAR? MLS kulüpleri sezon öncesine daha yeni başlıyor ve Orlando, 25 Şubat'ta New York Red Bulls'a karşı mücadele edecek.

Torres ile Arsenal arasındaki bu transferin, kısa süre içerisinde bir çözüme kavuşması bekleniyor.