Arsenal, Bergkamp’ın oğlunu deniyor

Premier Lig ekibi Arsenal, kulübün efsane isimlerinden Dennis Bergkamp’ın oğlunu denemeye aldı.

Son olarak 2. Lig ekibi Almere City’de forma giyen Mitchel Bergkamp, ile antrenmanlara çıkıyor.

Genç takımlarındaki birçok futbolcusunu kiralık olarak gönderen Londra ekibinin, Mitchel Bergkamp’ı U23 takımı bünyesine katabileceği konuşuluyor.

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Londra büyüyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen yıl ELF Voetbal’a verdiği röportajda “Babam ve için de oynadı ancak yuva olarak Arsenal’ı görüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Arsenal'da 11 yıl geçiren Dennis Bergkamp, 423 maçta forma giyerken rakip ağları 120 kez sarsmayı başarmıştı.

Bu kulüpte 3 kez Premier Lig şampiyonluğa yaşayan Hollandalı efsane, 1998’de Premier Lig’in En İyi Oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.