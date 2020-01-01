Arsenal, Bergkamp’ın oğlunu deniyor
Yorum()
Getty
Son olarak Hollanda 2. Lig ekibi Almere City’de forma giyen Mitchel Bergkamp, Arsenal ile antrenmanlara çıkıyor.
Genç takımlarındaki birçok futbolcusunu kiralık olarak gönderen Londra ekibinin, Mitchel Bergkamp’ı U23 takımı bünyesine katabileceği konuşuluyor.
Londra büyüyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen yıl ELF Voetbal’a verdiği röportajda “Babam Inter ve Ajax için de oynadı ancak yuva olarak Arsenal’ı görüyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Arsenal'da 11 yıl geçiren Dennis Bergkamp, 423 maçta forma giyerken rakip ağları 120 kez sarsmayı başarmıştı.
Bu kulüpte 3 kez Premier Lig şampiyonluğa yaşayan Hollandalı efsane, 1998’de Premier Lig’in En İyi Oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.