Arsenal’ın, ocak transfer dönemi öncesinde Sporting CP’nin sağ beki Ivan Fresneda’nın temsilcileriyle görüşmelere başladığı bildiriliyor. Mikel Arteta savunmasının geleceğini planlarken sol kanada da takviye arıyor. Arsenal’ı hareketli bir kış transfer dönemi bekleyebilir.

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Arsenal, Ivan Fresneda için temasa geçti

Arsenal, Sporting’in sağ beki Fresneda’nın temsilcileriyle temasa geçerek oyuncuyu kadrosuna katma girişimlerini hızlandırdı. Haberi The Athletic duyurdu. Arsenal, uzun süredir beğendiği 22 yaşındaki oyuncu için ocak transfer dönemi öncesinde seçeneklerini değerlendiriyor.

Fresneda, Ağustos 2023’te Real Valladolid’den Sporting’e katılmasından bu yana Portekiz’de takımın kilit isimlerinden biri oldu. Real Madrid altyapısından yetişen oyuncu, kulüp formasıyla tüm kulvarlarda 94 maça çıktı. Başarılı performansı, ekim ayındaki milli maç arasında İspanya A Milli Takımı’nda ilk kez forma giymesini sağladı. Mevcut sözleşmesinin bitmesine yalnızca 18 ay kalan Fresneda’nın geleceği konusunda Sporting’in yakında bir karar vermesi gerekebilir.

White sonrası için planlar yapılıyor

Arteta’nın sağ bekte hâlihazırda güçlü seçenekleri var: Hem Jurrien Timber hem de White bu sezon etkileyici performanslar sergiliyor. Timber’ın sözleşmesini uzatmaya yakın olduğu ve böylece kuzey Londra’daki uzun vadeli geleceğini güvence altına alacağı bildiriliyor. Ancak Arsenal, savunmasının gelişiminde bir sonraki aşamayı da düşünüyor. Fresneda, mevcut sözleşmesi Haziran 2028’de sona erecek 29 yaşındaki White’ın uzun vadeli halefi olarak görülüyor.

Arsenal’ın takip ettiği tek genç savunmacı Fresneda değil. Kulüp, Paris Saint-Germain’in 17 yaşındaki beki David Boly ile de ilgileniyor. Ancak yetenekli genç oyuncuyu Fransa’dan ayrılmaya ikna etmek zor olabilir.

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Sol kanat takviyesi de gündemde

Arsenal’ın kış transfer planları savunmayla sınırlı değil. Kulüp, sol kanada da takviye yapmayı değerlendiriyor. Yazın hem Gabriel Martinelli’nin hem de Leandro Trossard’ın ayrılmasına izin verilmesi, hücum rotasyonunda bir boşluk yarattı.

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Yaz transferi Christos Tzolis , Club Brugge’den gelişinin ardından başlangıçta iyi bir performans sergiledi. Ancak Yunan kanat oyuncusu, kasım başında sakatlıktan döndüğünden beri gol veya asist kaydedemedi.

Bu nedenle Arsenal, ocak ayı için olası bir hedef olarak RB Leipzig’den Antonio Nusa’yı yakından takip ediyor. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı on Bundesliga maçında beş gol ve yedi asistle göz kamaştıran bir performans sergiledi. Nusa, geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası’nda da Norveç adına gol atmıştı.

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Arsenal’ı hareketli bir ocak ayı bekliyor

Ocak transfer dönemi hızla yaklaşırken Arsenal, birden fazla mevkide önemli kararlarla karşı karşıya. Fresneda’nın temsilcileriyle görüşmelere başlaması, oyuncunun sözleşme durumunun başka kulüplerin de ilgisini çekmesinden önce uzun vadeli hedefleri için erkenden harekete geçme niyetini gösteriyor.