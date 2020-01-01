Arsenal, Atletico Madrid'den Thomas Partey'i kadrosuna kattı

Uzun süredir adı Arsenal ile anılan Ganalı orta saha oyuncusu, sonunda Londra kulübünün kadrosuna katıldı.

Transferin son gününde , büyük bir transfer gerçekleştirdi. İngiliz ekibi, 'den Thomas Partey'i kadrosuna kattı.

Atletico, Arsenal'ın 27 yaşındaki oyuncu için serbest kalma bedeli olan 50 milyon euro'yu ödediğini duyurdu.

Atletico altyapısından yetişen Ganalı futbolcu, 2015'te profesyonel olduktan sonra Atletico'da 188 maça çıktı ve 16 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Madrid ekibi, Partey'i gönderdikten sonra Arsenal'dan Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.