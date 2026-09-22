Arsenal, Arteta'yı olağanüstü bir sözleşmeyle ödüllendiriyor

Mikel Arteta'nın Arsenal'deki geleceği artık bir muamma değil. İspanyol teknik adam, sözleşmesini uzatmak için kulüp yönetimiyle yeni bir anlaşmaya vardı. Bu adım, her iki tarafın da yıllar önce başlayan projeyi sürdürme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Arteta'nın Arsenal ile mevcut sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor; ancak sözleşmenin yenilenmesine ilişkin müzakereler son aylar boyunca sürdü ve son dönemde sona yaklaştı.

"BBC Sport" bu ayın başlarında Arteta ile Arsenal arasındaki anlaşmanın yakın olduğunu ortaya çıkarmıştı; son gelen bilgiler ise iki tarafın yeni sözleşme konusunda nihai bir anlaşmaya çoktan vardığına işaret ediyor.

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Sözleşme süresi henüz resmi olarak netleşmese de, anlaşmanın Arteta'nın Aralık 2019'da takımın başına geçmesinden itibaren Arsenal ile en az on yıl sürdürmesini güvence altına alması bekleniyor.

İspanyol teknik adam ayrıca yeni sözleşmeyle birlikte, yıllık 10 milyon sterlin olan mevcut maaşının yanı sıra teşvik ve prim olarak aldığı 5 milyon sterline kıyasla maaşında büyük bir artış elde edecek.

Arteta geçen hafta geleceğiyle ilgili Arsenal taraftarlarına güvence vererek şunları söylemişti: "Bu konuların hiçbiri hakkında endişelenmelerine gerek yok, çünkü burada kalmak istiyorum. Son derece mutluyum ve birlikte çalıştığım insanlarla çalıştığım için büyük bir minnettarlık duyuyorum."

Böylece Arteta, yeni sözleşmesinin ayrıntılarına ilişkin resmi açıklamanın yaklaşmasıyla birlikte Arsenal'i uzun bir süre boyunca yönetmeye devam etme yolunda görünüyor.

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