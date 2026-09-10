Arsenal, teknik direktörü Mikel Arteta ile uzun süredir beklenen yeni sözleşmesi konusunda anlaşmaya son rötuşları yapmak üzerinde çalışıyor.

Müzakerelerin seyrine dair bilgi sahibi kaynaklara dayandıran BBC, görüşmelerin son dönemde ilerleme kaydettiğini ve müzakerelere katılan herkesin İspanyol teknik adamın sözleşmesini yenileyeceğine tam olarak güvendiğini aktardı.

Aslında Arteta, geçtiğimiz ay geleceğine dair geriye kalan tüm şüpheleri sonlandırmak için kararlı bir adım atarak şunları söyledi: "Sözleşme zamanlamasının bir sorun teşkil etmeyeceği için herkes içi rahat, çünkü benim arzum kesinlikle burada kalmak ve takımla mutluyum."

Benzer şekilde Arsenal'in İcra Kurulu Başkanı Richard Garlick, Arteta'nın uzun vadeli yeni sözleşmesini imzalamasının teyit edilmesinin yalnızca zaman meselesi olduğunu belirtti.

Arsenal, yıllık değeri 10 milyon sterlin olan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde 5 milyon daha eklenen mevcut sözleşmesini büyük ölçüde iyileştirmeyi taahhüt ettikten sonra, yeni sözleşmesini imzaladığı anda Arteta'nın futbol dünyasının en yüksek maaşlı teknik direktörlerinden biri olması bekleniyor.

Arteta'nın mevcut sözleşmesinden geriye yalnızca 9 ay kaldı. İspanyol teknik adam, Aralık 2019'da göreve getirilmesinden bu yana Arsenal'i Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini kaybetmiş bir kulüpten, geçtiğimiz sezon 22 yıl aradan sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazanan bir takıma dönüştürmeyi başardı.

Arsenal, yerel şampiyonluğunu korumak için en güçlü aday olarak görülüyor. Ayrıca bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için de güçlü aday gösteriliyor.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz