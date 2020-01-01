Arsenal ara transferde kiralık seçeneğine yöneldi
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Getty/Goal
Goal'ün edindiği bilgilere göre yaz transfer döneminde toplam 130 milyon euro'luk bir bütçe harcayan Arsenal, Ocak ayında kadrosunu kiralık oyuncularla güçlendirecek.
Finansal nedenlerden dolayı ara transfer döneminde bonservis bedeli ödemek istemeyen Arsenal, Chelsea karşılaşmasında sakatlanan Calum Chambers'ın yerine Bayern Münih'li Jerome Boateng için kiralık formülünü deneyecek.
Aynı zamanda Hector Bellerin'in de sakatlığı sebebiyle bu bölgeye bir kiralık oyuncu daha düşünüldüğü ifade edildi.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın transfer listesinin başında Juventus forması giyen Merih Demiral var ancak Serie A ekibi 21 yaşındaki oyuncuyu kiralama konusuna sıcak bakmıyor.