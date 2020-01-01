Arsenal ara transferde kiralık seçeneğine yöneldi

Arsenal, kış transfer döneminde bir kez daha kiralık oyuncularla kadrosuna takviye yapacak.

Goal'ün edindiği bilgilere göre yaz transfer döneminde toplam 130 milyon euro'luk bir bütçe harcayan , Ocak ayında kadrosunu kiralık oyuncularla güçlendirecek.

Finansal nedenlerden dolayı ara transfer döneminde bonservis bedeli ödemek istemeyen Arsenal, karşılaşmasında sakatlanan Calum Chambers'ın yerine 'li Jerome Boateng için kiralık formülünü deneyecek.

Aynı zamanda Hector Bellerin'in de sakatlığı sebebiyle bu bölgeye bir kiralık oyuncu daha düşünüldüğü ifade edildi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın transfer listesinin başında forması giyen Merih Demiral var ancak ekibi 21 yaşındaki oyuncuyu kiralama konusuna sıcak bakmıyor.