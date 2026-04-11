Arnold mu, Carvajal mı, yoksa Bayern Münih mi? Arbeloa kararını verecek

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında ev sahibi Bayern Münih karşısında takımın sağ kanadının kadrosunu büyük ölçüde belirledi.

Madridli MARCA gazetesine göre, Arbeloa, Dani Carvajal'ın henüz fiziksel olarak tam olarak hazır olmadığını düşünüyor.

Bu nedenle, bir sürpriz olmazsa, İspanyol teknik direktörün Bayern Münih karşısında Trent Alexander-Arnold'a ilk 11'de yer vermesi muhtemel.

Gazete, bu kararın, performans açısından açık bir üstünlükten ziyade, esas olarak oyuncuların mevcut fiziksel durumuna dayandığını ekledi. Özellikle sahada görülenler, Arnold ile Carvajal arasındaki farkın çok büyük olmadığını gösteriyor ve bu durum, her ikisinin son zamanlarda aldığı sürelerde de yansıtılıyor.

Real Madrid, geçen Salı günü Santiago Bernabéu'da Bayern Münih'e karşı kendi sahasında aldığı 2-1'lik yenilgiyi telafi etmeyi hedefliyor.