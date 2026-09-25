Arnold Kuveyt'e meydan okudu: Yarın kazanacağız, hava koşulları bahane değil

Irak Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" ikinci hafta karşılaşmasında Kuveyt ile yapacağı beklenen mücadeleye üç puan hedefiyle çıkarken, Avustralyalı teknik direktör Graham Arnold turnuvayı bazı yeni isimlere fırsat vermek ve onları önümüzdeki mücadelelere hazırlamak için değerlendirme isteğinde.

Arnold, maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "Kesinlikle beklenen bir maç olacak, biz de bunu bekliyoruz ve yarın kazanacağız."

Körfez Kupası turnuvasının yeni oyuncuları denemek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Arnold, şöyle ekledi: "Takımın iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum ve bildiğiniz gibi Körfez Kupası, gelecek için yeni oyuncuları deneme fırsatıdır. Takımın yarısı bizimle Dünya Kupası'nda oynadı, diğer yarısı ise fırsat vermek istediğimiz yeni oyunculardan oluşuyor."

Kuveyt Milli Takımı hakkında ise şöyle konuştu: "Kuveyt Milli Takımı'nın çalışmalarını takip ettik, genç oyuncuları var ve genç unsurların varlığı her milli takım için önemli bir şey."

Arnold, zamanın kısıtlı olması ve iklim koşulları nedeniyle maça hazırlanmanın zorluğuna değinerek şöyle dedi: "İki gün yeterli değil, özellikle böyle iklim koşullarında; ancak oyuncularımızın galibiyet için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarından eminim."

Kramp geçiren oyuncuların durumuyla ilgili olarak da şunları açıkladı: "Şu anda durumları mükemmel, ancak hâlâ tetkiklerinin sonuçlarını bekliyoruz."













Irak Milli Takımı oyuncusu Amir el-Ammari ise karşılaşmanın zorluğunun altını çizerek oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymaya hazır olduklarını vurguladı.

El-Ammari şöyle konuştu: "Kuveyt Milli Takımı'nın maçını izledik, gelişmiş bir takım ve elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız."

İklim koşullarının etkisiyle ilgili olarak da şunu ekledi: "Ben profesyonel bir oyuncuyum, hava bir bahane değil ve daha önce Suudi Arabistan'da oynadık."

"Körfez 27" yönetmeliğine göre her gruptan birinci ve ikinci sırayı elde eden takımlar yarı finale yükseliyor; birinci grubun lideri ikinci grubun ikincisiyle, ikinci grubun lideri ise birinci grubun ikincisiyle karşılaşıyor.

Kazanan iki takım, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunun şampiyonunu belirlemek üzere 6 Ekim 2026'da oynanması planlanan final maçına yükseliyor.