Irak Milli Takımı, kadrosundaki belirgin değişikliklerle birlikte büyük hedeflerle Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" mücadelesine giriyor. Baştan itibaren puan kaybına yer olmayan turnuvada, ilk turda Umman karşısında güçlü bir başlangıç arayışında.

Irak Milli Takımı Teknik Direktörü Avustralyalı Graham Arnold, Prens Abdullah el-Faysal Stadı'nda oynanacak Umman maçının önemini vurgularken, son dönemde takımın yaşadığı değişikliklere rağmen oyuncularının mücadeleye hazır olduğunun altını çizdi.

Arnold, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Elimizde tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan bir karışım var, bu da bize üst düzey performanslar sergilemek için ekstra bir boyut kazandırıyor. Oyuncular hazır ve teknik ekipte ve oyuncularda birtakım değişiklikler yaptık."

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Şöyle devam etti: "Yeni oyuncularımız var ve yıllar sonra ilk kez bu turnuvada mücadele ediyoruz. Geleceğe odaklanıyoruz; rekabet etmemize ve şampiyonluğu kazanmamıza yardımcı olacak beceri ve kabiliyetlere sahibiz, özellikle de bu turnuvanın Irak futbolu için büyük önem taşıdığı düşünülürse."

Avustralyalı teknik direktör, hazırlık için mevcut sürenin uzun olmadığını belirterek şunları söyledi: "Cidde'de hazırlanmak için yalnızca iki günümüz vardı ve fiziksel kondisyon üzerinde çalışmamız ve maça iyi hazırlanmamız önemli. Oyuncular yalnızca Umman karşısında değil, turnuva boyunca da iyi bir performans sergileyebilecek kapasitede."

Irak taraftarları bizim silahımız

Öte yandan Irak Milli Takımı forveti Eymen Hüseyin, turnuva boyunca Irak taraftarının takıma vereceği desteğin önemini vurgulayarak, oyuncuların maça hazır olduğunu ifade etti.

Hüseyin basın toplantısında şunları söyledi: "Sizi selamlıyor ve bu ev sahipliği için Suudi Arabistan Krallığı'na teşekkür ediyoruz; ayrıca Milli Gün münasebetiyle kendilerini kutluyoruz. Irak taraftarları Cidde'de bize güçlü şekilde destek verecek, burası onların ikinci ülkesi ve kendilerinden büyük bir destek bekliyoruz."

Şunları ekledi: "Takım tamamen hazır, birtakım değişiklikler yaptık ve ilk uluslararası maçlarına çıkacak oyuncular var. Saygın bir takımla karşılaşacağız ve Irak Milli Takımı'na yakışır bir maç ortaya koymayı hedefliyoruz."

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Irak Milli Takımı, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. Bu dört takım, yarı finale yükselecek iki bilet için mücadele edecek.

Turnuva talimatları, her gruptan birinci ve ikinci sırayı alan takımların yarı finale yükselmesini öngörüyor. A Grubu'nun lideri, B Grubu'nun ikincisiyle; B Grubu'nun lideri ise A Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.

Kazanan iki takım, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci sezonunun şampiyonunun belirleneceği ve 6 Ekim 2026 tarihinde oynanması planlanan final maçına yükselecek.