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Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2026-27Getty
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

"Arnold affı kazandı": Real Madrid'in yıldızı Liverpool'a geri döner mi?

Transfers
Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Liverpool - Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier Lig
T. Alexander-Arnold
İspanya
İngiltere

Mourinho ona pek güvenmiyor

Bir gazete haberi, bugün perşembe, Real Madrid oyuncusu İngiliz Trent Alexander-Arnold'un kulüpteki mevcut durumu göz önünde bulundurularak geleceğini ele aldı.

Real Madrid, Alexander-Arnold ile 2025 yazında anlaşmıştı ancak oyuncu kendisinden beklenen seviyeyi ortaya koyamadı. Ayrıca mevcut teknik direktör Jose Mourinho da ona ilk 11'de yer vermiyor. 

"As" gazetesine göre, son birkaç saat içinde birçok eski Liverpool oyuncusu Alexander-Arnold'un kulübe dönmesini istedi.

Yerel gazete "Liverpool Echo", taraftarlara Alexander-Arnold'un İngiliz takımına dönmesini isteyip istemediklerini sordu. Oy kullananların yaklaşık yarısı dönüşünü desteklerken, yüzde 24'ü yalnızca maddi bedel düşük olursa bunu kabul edeceklerini söyledi. Buna karşılık, yalnızca yüzde 29'u kulüpten ayrılıp Real Madrid'e gitmesini ve kendisini elde tutma girişimlerini reddetmesini affetti.

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