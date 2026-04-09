Arne Slot'un takımı yerle bir edildi: "Bu kabul edilemez!"

René van der Gijp ve Valentijn Driessen, Perşembe akşamı Vandaag Inside programında, Paris Saint-Germain ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının ardından Arne Slot’un kıyafetini eleştirdiler. Van der Gijp’e göre Slot, bir yüzme hocasına benziyordu.

"Maçtan sonra onu o tişörtle gördüm," diye anlatmaya başlayan Driessen, "Bu hiç iyi değil. O Liverpool'un teknik direktörü!"

"Orada bir yüzme öğretmeni gibi duruyordu!" diye devam ediyor programın düzenli konuğu Van der Gijp. "Feyenoord'daki ilk maçında, Willem II deplasmanında da tişört giymişti," diye devam ediyor futbol editörü.

“Bir sonraki basın toplantısında oradaydım ve eşimin tavsiyesi üzerine bunun kabul edilemez olduğunu söyledim. Feyenoord’un teknik direktörü, Zeeman marka bir tişörtle saha kenarında duramaz.”

“Ondan sonra bir daha tişört giymedi. Şimdi yine o tişörtü giyiyor. Tamamen yolunu kaybetmiş. Liverpool’un teknik direktörü Zeeman tişörtüyle duramaz,” diye bitiriyor.